Kommunikatör
Västra Götalandsregionen / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Hälsan och Stressmedicin är en del av Västra Götalandsregionen med verksamhetsdelarna Hälsan och Arbetslivet, regionövergripande uppdrag avseende arbetsmiljö och hälsa, Gröna Rehab samt Institutet för Stressmedicin. Förvaltningens uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag, samt förbygga ohälsa, stress och förbättra arbetsmiljön genom forskning, kunskapsspridning och våra regionövergripande uppdrag. Tillsammans skapar våra verksamheter ett värde för medarbetarna i VGR samt främjar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Hälsan och Stressmedicin söker nu en erfaren och kreativ kommunikatör som vill bidra till ett hållbart arbetsliv i Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning
Kommunikationsteamet består av tre personer som tillsammans utvecklar och samordnar förvaltningens övergripande kommunikation. Vi arbetar tillsammans med chefer och medarbetare och bidrar till att förvaltningen når sina mål.
Rollen som kommunikatör hos oss, i en liten förvaltning inom Västra Götalandsregionen, är både strategisk och operativ. Du kommer att arbeta brett med alla typer av kommunikativa uppdrag. Vi samarbetar med verksamheter både inom förvaltningen och inom VGR.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och bland annat ingår:
Innehållsproduktion: text, foto, film, grafiskt material
Digital kommunikation webb, sociala medier, tillgänglighetsanpassning
Event och projekt: planering, genomförande, kommunikationsstöd
Strategi och samordning: kommunikationsplaner, medierelationerKvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom medie- och kommunikation eller motsvarande. Du har några års erfarenhet av kommunikationsarbete och är trygg i de arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Du är en skicklig skribent med förmåga att skapa målgruppsanpassat innehåll för olika kanaler och har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är driven och tar egna initiativ. Du är kreativ, självgående, flexibel och har lätt för att hitta nya vinklar och lösningar. Du är strukturerad och prioriterar effektivt. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har kunskaper i Adobe-programmen exempelvis InDesign och Photoshop samt CMS-verktyg som Optimizely.
Du har vana av att arbeta datadrivet samt god kännedom om GDPR och hur det påverkar kommunikationsarbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av forskningskommunikation, förändringsarbete, statistikanalys, sökfunktionalitet och tillgänglighetsanpassning.Anställningsvillkor
Dagtjänstgöring med flextid tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Hälsan och Stressmedicin Kontakt
Anna Selander, kommunikationschef 0709-679347 Jobbnummer
9472368