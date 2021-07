Kommunikatör - Kalmar kommun, Kommunledningskontoret - Administratörsjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret

Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Kalmar2021-07-07Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi cirka 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personaldelegation. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller till exempel kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.Kommunikationsenheten stöttar kommunens förvaltningar i deras arbete och driver kommunikationsfrågan. Enheten består av en kommunikationschef, nio kommunikatörer, två grafiska producenter, en webbkoordinator, en fotograf och en medieproducent med inriktning film.2021-07-07I Kalmar kommun drivs ett antal större projekt, ofta med extern finansiering. I dessa projekt krävs kommunikation och det är därför vi nu söker en visstidsanställd kommunikatör med fokus på mobilitet. Som projektkommunikatör stöttar du projektledare i hela kommunikationskedjan: allt från rådgivning och planering till enklare produktion och genomförande av kommunikationsinsatser. Till din, och övriga kommunikatörers, hjälp finns på kommunikationsenheten två grafiska producenter, en medieproducent och en webbkoordinator.I tjänsten ingår även att kommunicera aktuella byggprojekt, till exempel byggandet av en ny kriminalvårdsanstalt och en ny simhall.Enheten arbetar i olika team och det kan därför bli aktuellt att arbeta med andra uppdrag än mobilitets- och byggprojekt.Din placering är på kommunikationsenheten med kommunikationschefen som närmaste chef.Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av såväl intern som extern kommunikation och har dokumenterat goda kunskaper i Adobe Creative. Erfarenhet från projekt är meriterande, likaså erfarenhet och kunskap inom sociala medier.Vi behöver en operativ kommunikatör med strategiskt perspektiv. Du som söker ska ha erfarenhet av praktiskt kommunikationsarbete. Du ska kunna ta fram och arbeta efter en kommunikationsplan. Du behöver även ha god kunskap i samtliga arbetsmoment som förekommer på en kommunikationsavdelning. Det innebär målgruppsanpassning, känsla för grafisk form, enklare materialproduktion, textarbete och publicering på webb, intranät och i sociala kanaler. I rollen som kommunikatör är det självklart att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är drivande, kreativ, noggrann och arbetar effektivt för att uppnå resultat. Du har ett coachande bemötande, är lyhörd och har mod att ge förslag till förbättringar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och du trivs med en arbetssituation som förändras utifrån projektens utformning. Som person är du positiv, lösningsorienterad, flexibel och prestigelös.ÖVRIGTDen del av tjänsten som innebär att kommunicera mobilitetsprojekt, förutsätter positivt beslut från Vinnova i augusti.För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via e-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-10-01 , upphör: 2023-09-30 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-13Kalmar kommun, Kommunledningskontoret5850816