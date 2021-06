Kommunikatör - Avesta kommun, Kommunkansliet - Administratörsjobb i Avesta

Prenumerera på nya jobb hos Avesta kommun, Kommunkansliet

Avesta kommun, Kommunkansliet / Administratörsjobb / Avesta2021-06-29Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Kommunikation och marknadsföring är ett viktigt strategiskt verktyg i Avesta kommuns utvecklingsresa. Kommunikatörsrollen är en kommunövergripande stödfunktion som organisatoriskt är placerad under kommunstyrelsen och en del av vår näringslivsenhet, Tillväxt Avesta. Enheten består av en handfull engagerade och kreativa medarbetare med olika kompetenser. Nu utökar vi och anställer en till kommunikatör.2021-06-29Du blir en av två kommunikatörer på enheten som arbetar med intern och extern kommunikation utifrån vår övergripande kommunikationspolicy. I kommunen är internkommunikation ett prioriterat område. I samarbete med vår andra kommunikatör kommer du bli delaktig i det strategiska kommunikationsarbetet men tyngdpunkten, i den här tjänsten, ligger på att ge operativt verksamhetsstöd till förvaltningar och ledning.Arbetet som kommunikatör är varierande och kan handla om att planera och beställa kommunikationsinsatser men också om att producera redaktionellt innehåll, fotografera eller filma. Du arbetar praktiskt med hemsida, intranät, kommunapp och digitala infartsskyltar. Viss grafisk produktion gör du på egen hand. Du skriver även pressmeddelanden och bjuder in till pressträffar i samverkan med berörd förvaltning och ledning. I arbetsuppgifterna ingår det också att hålla i kommunikationsutbildningar. Du ingår i ett nätverk med kommunens webbredaktörer och i intranätsgruppen.Du har en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, media och/eller marknadsföring. samt erfarenhet av att arbeta med intern och extern kommunikation i en politiskt styrd organisation. Du behöver vara en god skribent som skriver engagerande texter och du behöver också vara bra på att arbeta med sociala medier. Det är meriterande om du har kunskaper i grafisk formgivning.För att du ska trivas i den här rollen behöver du vara trygg i dig själv och i din roll som kommunikatör. Du behöver vara öppen för att arbetsuppgifterna förändras över tid och efter behov.Vi söker dig som är tydlig i ditt sätt att agera och kommunicera. Du behöver kunna ta ansvar för, driva och strukturera ditt arbete på ett effektivt vis. Att vara serviceinriktad och ha ett professionellt bemötande är en självklarhet för dig. Då du har många kontaktytor både internt och externt är det viktigt att du är lyhörd och bra på att samarbeta. Din förmåga att anpassa din kommunikation utifrån målgruppens behov kommer till användning både i den information som publiceras och i mötet med dem som du stödjer och utbildar i kommunikationsfrågor.I den här tjänsten krävs kunskaper i:Microsoft Office och Microsoft 365Program: Creative Cloud - Indesign, Photoshop, Illustrator och Premiere ProDet är meriterande om du kan:Evado EMC, Episerver, Sharepoint/Omnia, Yammer, Teams och Via TTVälkommen med din ansökan!ÖVRIGTTjänsten är säkerhetsklassad.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Avesta kommun, Kommunkansliet5835075