Kommunikatör - ledningskommunikation och verksamhetsstöd
Västra Götalandsregionen / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att leda och samordna kommunikationsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Avdelningen fungerar som ett stöd till sjukhusledningen och sjukhusets verksamheter i både strategiska och operativa frågor, med det övergripande målet att öka invånarnas förtroende och stärka medarbetarnas stolthet. 2025 fick avdelningen ett utökad uppdrag med fokus på varumärke, internationalisering och externa relationer.
Som kommunikatör med inriktning ledningskommunikation och verksamhetsstöd på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning kommer du vara ett stöd till sjukhusets ledning och ut i linjen. Öppenhet, transparens och kommunikativt ledarskap är viktiga delar i den transformation som sjukhuset går igenom för att nå en ledande position i Europa. Sjukhusets alla verksamheter, men även mer kortlivade projektorganisationer har alla ett stort behov av kommunikativt stöd i sitt arbete.
Vad erbjuder vi dig?
Ett viktigt uppdrag att stötta verksamheterna på Sveriges största sjukhus i att ta nya vägar inför en utmanande framtid.
En möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt i hela linjen, från ledningsrummen ut till händerna närmast patienten.
En central placering i arbetet för öppenhet och transparens i en organisation med över 17 000 medarbetare.
Kompetenta kollegor på en engagerad avdelning, som arbetar nära varandra med hela universitetssjukhuset.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Operativt och strategiskt kommunikationsstöd till ledning och verksamheter i förändringsarbetet med målet att bli ett av Europas ledande universitetssjukhus
Stöd i sjukhusets samlade ledningskommunikation
Delta i den operativa driften av avdelningens samlade uppgifter
I arbetet ingår också presstjänst och kommunikatör i beredskap, med viss tjänstgöring kvällar och helger
Om dig
Du är en samhällsintresserad kommunikatör som vill ha ett meningsskapande arbete. Du har en hög kapacitet och ser såväl delarna som helheten. Du har god förmåga att avgöra när kommunikation är lösningen och då finna effektiva vägar att nå målet. Du är lösningsfokuserad och tar saker i hamn. Du rör dig med lätthet i olika sociala sammanhang och gillar att arbeta i team.
Du har relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat med strategisk kommunikation i en större organisation eller offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Arbete i ledningsgrupp är också en merit.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Kommunikationsavdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kontakt
Kommunikationschef, Hanna Björnheden 070-5624128 Jobbnummer
9563768