Kommunikativ Tech Lead till Fujitsu! - Needo Recruitment Group AB - Elektronikjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Needo Recruitment Group AB

Needo Recruitment Group AB / Elektronikjobb / Göteborg2021-04-06Om FujitsuFujitsu är ett globalt företag med 132 000 anställda som bistår kunder i över 100 länder. I Sverige arbetar över 650 medarbetare och Fujitsus kontor i Göteborg fungerar i stor utsträckning som ett eget företag i företaget. Kunderna är framförallt offentliga verksamheter och de största bolagen i regionen.Hos Fujitsu blir du en viktig del av en verksamhet som värderar gemenskap och utveckling. Du kommer till en trivsam företagskultur där ni arbetar tillsammans och vågar testa nya tekniker. Hos Fujitsu får du möjlighet att växa och arbeta i flera spännande projekt med kompetenta medarbetare och engagerade ledare.Om din roll som Tech LeadSom Tech Lead på Fujitsu tar du dig an en operativ och strategisk roll av både teknisk och kommersiell karaktär på avdelningen Fujitsu Development Studios.På den operativa nivån kommer du att stötta dina kollegor och bidra med din tekniska kompetens. Du agerar bollplank och vägleder medarbetarna till att hitta bästa möjliga lösning. Vidare kommer du själv att axla mer avancerade uppgifter som teamet behöver hjälp med för att ta projektet vidare. Det kan exempelvis röra sig om en komplex integration, att föra över mjukvara via containers eller att sätta en grund för lösningens arkitektur. På strategisk nivå identifierar du förbättringsområden i samverkan med andra Tech Leads samt tar initiativ till att utveckla kundrelationer och stärka Fujitsus affärer.Ditt team består av en utvecklingsgrupp om 15 personer som arbetar i mindre team av 2-3 personer beroende på projekt, både in-house och ute hos kund. Ni har en god mix av åldrar och strävar efter jämn könsfördelning. I teamet finns en blandning av juniora och seniora medarbetare i form av utvecklare, produktägare och projektledare. Teknikstacken består av Microsoft, framförallt jobbar du inom .Net med C#, Azure och Powershell. Ni har ett agilt arbetssätt och har dagliga standups som du leder för att involvera alla i teamets framsteg och motgångar. Ni har ett öppet arbetsklimat där du motiverar medarbetarna att diskutera och föra dialog kring tekniska utmaningar.Om digVi söker dig med ett par års erfarenhet som Systemutvecklare och som är redo för att axla ett större tekniskt ansvar. Med gedigen erfarenhet av backendutveckling är du trygg i din kompetens och har framförallt arbetat med C#, .NET och MS-plattformar. Besitter du även kunskap och kompetens inom frontendprogrammering är detta meriterande.Vidare söker vi dig som är en driven och utåtriktad person som värderar tydlig kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som informell ledare/mentor för juniora utvecklare och att du motiveras av att se dina kollegor växa. För att trivas på Fujitsu ser vi även att du är en lagspelare som sprider positiv energi genom att skapa engagemang och dialog kring tekniska lösningar och förbättringsaktiviteter.Viktigt för tjänsten är:Gedigen erfarenhet som Systemutvecklare med fokus på backend.Erfarenhet av MS-tekniker, .Net Core och C#.Att du är kommunikativ, motiveras av att få medarbetare att växa och har förmågan att se helheten av projekt och affären.Vad erbjuder Fujitsu:Goda möjligheter för kompetensutveckling och att växa internt.Stora påverkningsmöjligheter på arbetssätt och val av teknik.En stor bredd av spännande projekt.Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och pension.2021-04-06Start: Efter överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.Plats: GöteborgLön: Enligt överenskommelse.Rekryteringen sker fortlöpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Varaktighet, arbetstidHeltidMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Needo Recruitment Group AB5674129