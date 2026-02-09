Kommunikativ Redovisningsekonom till HSB
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Helsingborg
2026-02-09
Kommunikativ redovisningsekonom till HSB Nordvästra SkånePubliceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill arbeta med redovisning i en utåtriktad roll i nära samarbeten både internt och med företagets kunder. Du blir en del av ett ekonomiteam med tio kollegor som med olika kompetenser och stort engagemang stöttar varandra. Hos HSB erbjuds du möjlighet att bidra till både din egen och organisationens utveckling i en stabil och flexibel verksamhet med effektiva beslutsvägar.
Ansvarsområden
I rollen som ekonom ansvarar du självständigt för den ekonomiska förvaltningen för ett antal kunder, främst bostadsrättsföreningar. Du fungerar som deras rådgivare i ekonomiska frågor och har löpande kontakt med respektive styrelse. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Årsbokslut och årsredovisningar
• Budget och flerårsprognoser
• Moms och skatter
• Kalkyler och analyser
Utifrån verksamhetens behov och eget intresse finns också möjlighet att delta i kunskapsfördjupningar och utvecklingsprojekt. Då flera kunder har brutet räkenskapsår arbetar du med budget och bokslut under både höst och vår, vilket skapar ett varierat arbetsflöde. Rollen innebär även att du presenterar årsredovisningar och budgetar på ett pedagogiskt sätt, främst för styrelser. Som ekonom hos oss får du en bred, utåtriktad roll med helhetsansvar för kundernas ekonomi och redovisning.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som antingen har högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning och erfarenhet av redovisning, budget- och bokslutsarbete. Alternativt har du en eftergymnasial utbildning med mer omfattande erfarenhet. Du har goda kunskaper i Excel och är van vid att arbeta i olika affärssystem. Tidigare erfarenhet av redovisning för flera bolag eller föreningar är meriterande, gärna från fastighetsbranschen eller exempelvis från redovisningsbyrå. Kunskap inom moms- och skatt är ett extra plus.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du prestigelös, serviceinriktad och skicklig på att skapa förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ, pedagogisk och har en stark analytisk förmåga. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och driver ditt arbete självständigt samtidigt som du är en lagspelare. Du bidrar gärna till utveckling av effektiva processer utan att tappa fokus på kvalitet och detaljer. B körkort är ett krav och du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi
HSB är en värdestyrd organisation med grund i de kooperativa principerna och värdeorden Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Vi arbetar gemensamt för att leverera tjänster av hög kvalitet med starkt engagemang för våra kunder. Du blir del av ett positivt team som stöttar varandra inom en organisation som varit verksam i över 100 år.Om företaget
HSB Nordvästra Skåne är en medlemsägd organisation som erbjuder tjänster av hög kvalitet inom ekonomi, förvaltning och fastighetsskötsel till fastighetsägare i regionen. Vi förvaltar och utvecklar fastigheter åt cirka 180 kunder och bygger även attraktiva bostäder. Vårt kontor ligger i Ramlösa Brunnshotell i Helsingborg och vi är omkring 80 engagerade medarbetare.
#Kundlänkhttps://www.hsb.se/nordvastraskane/Så ansöker du
HSB Nordvästra Skåne samarbetar i denna rekrytering med SJR. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Annie Höjman på annie.hojman@sjr.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - vänta därför inte med din ansökan.
Observera att ansökan inte ska innehålla uppgifter om hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller fackligt medlemskap. Vi tar inte emot ansökningar via e post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning

Fast l?n
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Annie Höjman annie.hojman@sjr.se Jobbnummer
9732692