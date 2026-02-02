Kommunikationsstrateg sökes till Försvarshögskolan
2026-02-02
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.Vill du vara med och utveckla kommunikationen för ett nyinrättat nationellt samarbete inom totalförsvaret? Har du minst fem års erfarenhet som kommunikatör, stor förmåga att självständigt arbeta strategiskt och proaktivt, samtidigt som du prestigelöst löser dagliga operativa uppgifter? Då kan du vara den vi söker.
Om Campus totalförsvar
Campus totalförsvar är ett nationellt samarbete med syfte att stärka kunskapen och kompetensen inom totalförsvaret. Genom forskning, utbildning och samverkan mellan akademi, myndigheter och näringsliv bidrar vi till ett robustare samhälle.
Anställningen är placerad vid kommunikationsavdelningen i Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsstrateg har du en nyckelroll i Campus totalförsvar. Du är kommunikationsansvarig och ska både utveckla och genomföra kommunikationsinsatser för Campus totalförsvar. Du arbetar på uppdrag av föreståndaren för programkontoret men tillhör Försvarshögskolans kommunikationsavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Kommunikationsrådgivare till föreståndaren och styrgruppen.
• Ansvara för extern kommunikation och synlighet i olika kanaler.
• Ansvara för internkommunikation med de lärosäten och andra organisationer som ingår i Campus totalförsvar.
• Planera, producera och publicera innehåll på webben och i sociala medier.
• Projektleda event och konferenser.
• Samordna kommunikationsinsatser för att stärka Campus totalförsvars varumärke.
• Skapa engagemang och sprida kunskap genom digitala och fysiska aktiviteter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• minst fem års erfarenhet av att arbeta som kommunikatör, gärna med fokus på extern kommunikation.
• erfarenhet av webbredaktionellt arbete, sociala medier och projektledning av event.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation.
Meriterande är erfarenhet av:
• Arbete inom statlig sektor, framför allt högskola eller universitet.
• Arbete inom offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska vara självgående och ta stort eget ansvar, ha lätt för att samarbeta och vara prestigelös. Vidare är det viktigt att du är initiativrik, strukturerad och trivs i en dynamisk miljö.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Campus totalförsvars och Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddsslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställdSå ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 19/2026. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2026-02-23.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
