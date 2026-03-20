Kommunikationsstrateg folkhälsa
2026-03-20
Folkhälsa regionledningskontoret Jönköping
Är du en självgående och relationskapande kommunikationsstrateg som vill arbeta för en god och jämlik hälsa för invånarna i Jönköpings län tillsammans med oss? Nu finns möjlighet att söka tjänsten som kommunikationsstrateg på Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län.
Rollen som kommunikationsstrateg folkhälsa
Som kommunikationsstrateg hos oss får du en central roll i att utveckla, samordna och driva sektionens kommunikation - såväl internt som externt mot kommuner, samverkansaktörer och invånare. Du blir en nyckelperson som ska bidra till att sätta folkhälsofrågorna tydligt på agendan och skapa förståelse för sektionens uppdrag och prioriteringar.
Du är en strategisk kommunikationsresurs i sektionens ledningsgrupp och bidrar aktivt till verksamhetsmålens uppfyllelse. En viktig del av uppdraget är att skapa genomslag för sektionens folkhälsoprogram. Du ger sektionens medarbetare och processgrupper kommunikationsstöd i deras projekt och folkhälsoinsatser både strategiskt och operativt. Vid större kommunikationsprojekt ger du strategiskt stöd vid beställning och genomförande av externt upphandlade kommunikationstjänster.
Arbetet sker i nära samarbete med kommunikationsdirektör, den centrala kommunikationsavdelningen och kommunikationschefer inom Region Jönköpings län. Din närmsta chef är folkhälsochef.
I rollen får du arbeta strategiskt med komplexa folkhälsofrågor och omsätta dem till träffsäkra, målgruppsanpassade budskap som driver genomslag och förändring. Vi söker dig som vill ta ansvar för att driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa kommunikationsarbetet inom Sektion Folkhälsa.
I rollen ingår även att:
• Ansvara för och utveckla sektionens webbinnehåll på rjl.se.
• Producera extern folkhälsokommunikation såsom nyhetsbrev, innehåll till sociala medier och projektleda webinarium.
• Ge produktionsstöd i form av presentationer, program och inbjudningar till externa konferenser och föreläsningar.
• Trygga att kommunikation når svårnådda målgrupper.
• Vara med och driva AI-användning inom sektionens arbete.
• Ta fram och erbjuda interna kommunikationsutbildningar för sektionens medarbetare om exempelvis sociala medier, presentationsteknik eller enklare layout.
• Säkerställa tillämpningen av Region Jönköpings län övergripande riktlinjer för kommunikation samt grafiska profil.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs med breda kontaktytor, har god förståelse för strategisk kommunikation om hälsa som syftar till beteendeförändring och vill vara med och stärka folkhälsan i länet på ett strategiskt och långsiktigt sätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Din blivande arbetsplats
Sektion Folkhälsa arbetar för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela länet och sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Genom kunskapsbaserat arbete, samverkan med kommuner och andra aktörer samt strategiska utvecklingsinsatser bidrar vi till hållbara strukturer som stärker invånarnas hälsa över tid.
Vi verkar i en politiskt styrd organisation, i nära samspel med interna verksamheter och externa samarbetspartners i offentlig sektor och civila samhället. Vårt arbete spänner över många samhällsområden vilket kräver ett tydligt, samordnat och förtroendeskapande kommunikationsarbete.
Hos oss får du arbeta med engagerade och kompetenta kollegor i frågor som gör verklig skillnad för invånarna i Jönköpings län.
Du har högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande och god erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Du har erfarenhet av att ta fram kommunikationsstrategier, målgruppsanpassad kommunikation, omvärldsbevaka och coacha andra i kommunikationsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation som berör folkhälsofrågor, beteendeförändring, eller annan samhällsinriktad verksamhet. Erfarenhet av att arbeta med AI som stöd i kommunikationsarbete och kunskaper om klarspråk är ett stort plus.
Du tar ett helhetsgrepp om kommunikationen - från analys av behov och målgrupper till planering, genomförande och uppföljning. Med din erfarenhet av strategisk kommunikation i större organisationer säkerställer du att kommunikationen stärker verksamhetens mål och skapar engagemang.
Du trivs i en samverkande roll med många kontaktytor, där du anpassar budskap efter mottagare och bidrar till samordnade insatser. Du är självgående, initiativrik och driver arbetet framåt även i komplexa och föränderliga sammanhang. Samtidigt har du ett öga för detaljer och kan producera och kvalitetssäkra kommunikation enligt styrdokument och grafisk profil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att omsätta analys i konkreta kommunikationsinsatser, skapa engagemang hos olika målgrupper och driva arbetet framåt.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
folkhälsochef Annette Frisk, annette.frisk@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 12 april 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
