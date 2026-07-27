Kommunikationsstrateg
Livsmedelsverket / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-07-27
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Livsmedelsverket arbetar med viktiga och intressanta frågor som berör många – säker och redlig mat, hälsosamma och hållbara matvanor och en stark livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Nu har du chansen att bli en del av vår kommunikationsenhet som kommunikationsstrateg!
Din roll
Du kommer att ingå i ett team med andra kommunikationsstrateger där arbetsuppgifterna innebär en blandning av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
Dina arbetsuppgifter är att planera och genomföra kommunikationsinsatser i projekt eller speciella sakfrågor. Fokus i arbetet är bland annat kommunikationsstöd i regeringsuppdrag och arbetet med en effektiv och likvärdig kontroll samt arbete mot livsmedelsfusk. Arbetet innebär nära samarbete med sakkunniga, andra kommunikatörer på enheten, konsulter samt andra myndigheter.
Du deltar även i enhetens övriga arbete, till exempel att skriva texter till webb eller sociala medier och bemanna presstjänsten.
Du tar tillsammans med dina kollegor inom kommunikationsenheten ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag samt målgruppers behov. Du gör genomtänkta prioriteringar och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Enheten för kommunikation
Kommunikationsenheten har cirka tjugo medarbetare och har till uppdrag att leda och samordna Livsmedelsverkets interna och externa kommunikation. Vi arbetar i två team.
Din kompetens
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning i kommunikation, media eller utbildning som bedöms likvärdig samt minst fem års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Du har erfarenhet av ansvar i större projekt, till exempel som projektledare eller som ansvarig för kommunikationen samt har förmåga att självständigt kunna företräda kommunikationsperspektivet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i en större organisation och/eller statlig myndighet. Erfarenhet från eller kunskap om kontrollmyndighet och/eller livsmedelsbranschen ses som meriterande.
Du måste vara en mycket god skribent, med erfarenhet av att skriva målgruppsanpassade texter, exempelvis till företag och allmänhet, för olika kanaler. Du har digital kommunikationskompetens samt mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande och strukturerad och driver dina uppgifter framåt, från början till slut. Du har förmåga att analysera en frågeställning för att kunna lösa komplicerade uppgifter. Du arbetar bra ihop med andra, har gott omdöme och kan bedöma hur olika kommunikationsfrågor ska hanteras och förankras. Du vill gärna ingå i en grupp och prestigelöst bidra till gruppens gemensamma mål, uppgift och välbefinnande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef kommunikationschef Eva Corp. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/02447. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för myndighetsstöd/enheten för kommunikation
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10011980