Kommunikationsstrateg
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2026-06-26
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Kommunikationsstrateg med placering i Norrköping
Vi söker dig som vill jobba med kommunikation och genom nyskapande och engagerande innehåll göra vår kunskap om hav, sjöfart, och räddningstjänst tillgänglig för fler. Du kommer att tillhöra sektionen kommunikationsstöd på Kommunikationsavdelningen på Sjöfartsverket.
Sjöfartsverket jobbar för säker och hållbar sjöfart. Vi anlägger och underhåller farleder, vi lotsar fartyg, vi bryter is, vi ansvarar för sjö- och flygräddningen och vi arbetar med innovation och utveckling av sjöfartsbranschen. Kommunikationsenheten har som övergripande mål att skapa engagemang och förtroende för vår verksamhet.
Sektionen Kommunikationsstöd består av en kommunikationschef och nio medarbetare och hanterar allt från att utveckla ledningens internkommunikation till att vara kommunikationsexperter vid stora förändringsprojekt. Kommunikationsstöd är också ansvarigt för arbetsgivarvarumärket, mässor och event samt grafisk profil. På avdelningen jobbar vi med integrerad kommunikation i både egna och förtjänade kanaler vilket betyder att målgrupperna både är interna och externa.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ansvar för och jobba med kommunikation i vår verksamhet och i våra olika projekt. Som Kommunikationsstrateg planerar och genomför du kommunikationen hela vägen från idé till färdigt resultat. Du leder ofta kommunikationsprojekt eller deltar i andras projekt och verksamheter som kommunikationsexpert. Förutom att strukturera och planera kommunikationen är det viktigt att du själv både kan producera och beställa intressant innehåll i form av vassa texter, bilder, grafik och film. Att arbeta i nätverk och i dialog med många olika delar av organisationen är en naturlig del av rollen och du har förmågan att utveckla ett nära samarbete med experter inom myndighetens olika områden.
Vem är du?
Vi söker dig som:
har treårig akademisk utbildning inom medie- eller kommunikationsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig alternativt aktuella kunskaper och arbetslivserfarenhet som du skaffat dig efter många år i yrket
har flera års aktuell yrkeserfarenhet av strategiskt arbete inom kommunikationsområdet
har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
har god vana av yrkesarbete med Adobes produkter
Det är meriterande:
att ha arbetat inom både privat näringsliv och offentlig verksamhet
att ha arbetat med förändringskommunikation och arbete med arbetsgivarvarumärke
att ha arbetat som projektledare
att ha god förmåga att uttrycka dig väl i engelska i både tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är som person nyfiken, drivande, resultatinriktad och självgående. Du rör dig lätt mellan att se helheten och delarna. Du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och gott omdöme. Du är också flexibel, kreativ och kan se flera lösningar på ett problem.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast. Intervjuer kan komma att genomföras digital och fysiskt i augusti.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
För den här befattningen tillämpas individuell lönesättning.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Kommunikationschef Stefan Lang, 010-478 54 71 eller stefan.lang@sjofartsverket.se
(semesterledig vecka 28-32)
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 18 augusti 2026. Diarienummer: 26-04389
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9980326