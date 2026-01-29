Kommunikationsstrateg
Vill du vara med och utveckla Skövde kommuns kommunikativa förmåga och jobba med människor som brinner för kommunikation i alla dess former? Då är denna tjänst något för dig.
Kommunikationsenheten har ett övergripande ansvar för kommunens kommunikation i syfte att bidra till att kommunen når sina mål och går mot Vision Skövde 2040. Enheten består av 11 medarbetare som tillsammans driver och utvecklar kommunikationsarbetet ur ett helhetsperspektiv. Nu söker vi en kommunikationsstrateg som vill vara med och bidra till detta.
I denna roll är du också enviktig spelare i kommunledningsstaben, där vi leder och stödjer kommunens utveckling och skapar förutsättningar för verksamheterna att nå sina mål. Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Som kommunikationsstrateg har du ett omväxlande arbete och stödjer kommunens verksamheter i planering och genomförande av kommunikationsinsatser på olika nivåer. Du har en viktig roll i arbetet med att utveckla kommunens kommunikativa förmåga. Du sitter i ledningsgrupp för en eller flera sektorer och är ett stöd och bollplank till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Med fokus på kvalitet och resultat arbetar du främst strategiskt och långsiktigt men utför också operativt kommunikationsarbete och hanterar snabba frågor.
På kommunikationsenheten utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och tillsammans med kollegorna på enheten är du delaktig i att forma arbetet framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och är van vid att stötta chefer, gärna i en offentligt styrd organisation.
Du är van vid att arbeta med kommunikationsplanering och har erfarenhet av att leda projekt inom kommunikationsområdet. Du har ett helhetsperspektiv på kommunikation och förstår både verksamhetens och invånarnas olika behov och förutsättningar. Att omvärldsbevaka, ta del av trender inom kommunikation och våga testa nya vägar är en självklarhet för dig. Du kan anpassa budskap efter målgrupp och kanal och du är van vid att arbeta med olika digitala plattformar. Du är en skicklig och kreativ skribent. Det märks att du gillar att arbeta med språk och berättande och vet hur man skapar innehåll som engagerar.
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är utåtriktad, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Som person är du driven, flexibel och positiv. Du trivs i en händelserik vardag och har god förmåga att leverera med hög kvalitet. Du är van vidatt arbeta självständigt och värdesätter samarbeten och goda relationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
