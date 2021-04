Kommunikationsstrateg - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-14Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.2021-04-14Göteborgs Stad utvecklas så att alla nya och gamla invånare, näringsliv och besökare kan trivas och skapa en framtid. Det betyder att vi investerar hundratals miljarder i samhällsplanering under närmaste tjugo åren. Park- och naturförvaltningen är med och bygger, planerar och hanterar den ny storstaden som växer fram.Kommunikation är avgörande för att vårt uppdrag ska fungera. Park- och naturförvaltningen behöver därför förstärka avdelningen HR- och kommunikation med en digital kommunikationsstrateg med redaktionell inriktning för att kunna utveckla vår service gentemot media och utveckla förvaltningens nyhetsarbete framförallt i olika digitala och sociala medier. Tjänsten är både strategisk och operativ och kommer att bland annat arbeta med:Lägga upp strategier för att utveckla service och frågor och svar till mediaPlanera årshjul och nyheter utifrån förvaltningens uppdrag och utifrån säsong och invånarnas behov av informationTa fram en övergripande extern kommunikationsstrategi för hela förvaltningen och årliga kommunikationsaktiviteterAnimera, fotografera, filma, intervjua, skriva och leta nyheter och inslag för digitala kanaler i syfte att berätta om förvaltningens uppdragInspirera och utbilda chefer och nyckelpersoner i förvaltningen i att möta press i syfte att skapa ökad förståelse för hur press och media fungerar och skapa mer öppenhet och transparens.Utveckla innehåll och struktur på förvaltningens webbsidor samt vara redaktör för förvaltningens sidor.Vara kommunikationsstöd i olika typer av projekt , t ex ta fram kommunikationsplaner, budskap samt även operativt genomföra olika kommunikationsinsatser till exempel webbsidor, pressmeddelanden etc.Samarbeta och samverka med övriga i kommunikationsteamet i andra projekt inom förvaltningenSamarbeta och samverka med övriga pressansvariga inom Göteborgs Stad och ingå i olika nätverk.Du har minst treårig högskoleexamen inom journalist eller kommunikationsområdet. Du har minst tre års erfarenhet av likande arbetsuppgifter som digital kommunikatör och arbete med press/media frågor och ska ha erfarenhet av att möta tjänstepersoner, politiker och media på olika nivåer. Du behöver ha mycket god kännedom om sociala medier, digitala kanaler och webb och hur dessa fungerar samt ska ha arbetat med publicering och produktion av material under flera år. Du behöver ha goda kunskaper inom Office 365 och webbpublicering, gärna WCM, samt ha mycket goda kunskaper i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska språket. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig förvaltning. Du har B-körkort.För att kunna genomföra uppdraget som kommunikationsstrateg i park- och naturförvaltningen behöver du vara driven och produktiv, lätt att anpassa dig till nya situationer, ha en helhetssyn och se vårt bidrag till helheten. Det är också viktigt att du är serviceorienterad och har både medias, medarbetarnas och göteborgarnas bästa för ögonen. Du är strategisk, men är inte rädd för att göra saker från ax till limpa. Genom att ha en god planering och struktur så kan du leverera i tid. Du är bra på att samarbeta med andra inom och utanför organisationen du arbetar i.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Göteborgs kommun5692482