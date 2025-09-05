Kommunikationskonsult inom sociala medier
2025-09-05
Vi söker en konsult som under en tjänstledighet ska driva och utveckla arbetet med sociala medier.
Uppdraget innebär ansvar för att planera, samordna och utveckla myndighetens närvaro i digitala kanaler för att kommunikationen med våra kunder ska bli så träffsäker och relevant som möjligt.
Du kommer att arbeta både strategiskt, taktiskt och operativt tillsammans med vår digitala kommunikatör och vara en viktig del i det redaktionella arbetet, både inom avdelningen och tillsammans med övriga kollegor.Dina arbetsuppgifter
Planera, samordna och utveckla sociala medier.
Skapa redaktionellt innehåll med målgruppsanpassning och tydlig kanalstrategi.
Leda och operativt ansvara för inhouse-annonsering.
Samordna och utveckla riktlinjer för sociala medier utifrån lagstiftning, teknik och användarbeteenden.
Vägleda verksamheten och vara rådgivande i kanalval.
Planera och genomföra interna kompetensutvecklingsinsatser.
Följa upp, analysera och rapportera resultat av insatser i sociala medier.
Delta i den dagliga förvaltningen, planering och publicering i digitala kanaler.Kvalifikationer
Skall-krav:
Relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom kommunikation och media.
Erfarenhet från liknande roll med innehållsproduktion i digitala kanaler.
Erfarenhet av att samordna eller projektleda kommunikationsaktiviteter.
Kunskap i plattformar för sociala medier (t.ex. Meta och LinkedIns verktyg).
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
God erfarenhet som innehållsproducent med fokus på synergier mellan kanaler och budskap.
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål i sociala medier samt att följa upp och analysera statistik.
Van att samordna och driva arbete med sociala medier.
Bör-krav:
Minst tre års erfarenhet av brett kommunikationsarbete i större organisation.
Erfarenhet som kommunikatör i offentlig förvaltning.
Kunskap om DOS-lagen.Dina personliga egenskaper
Genuint intresse för sociala medier.
Strukturerad och självgående, med god förmåga att planera och prioritera.
Relationsskapande och förtroendeingivande i samarbete med olika yrkesgrupper.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden, exempelvis pensionsområdet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsplats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.
Uppdragsperiod: Under en tjänstledighet, med start snarast.
Ansökan: CV på svenska i Word-format ska bifogas och tydligt visa att du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - vänta därför inte med din ansökan!
