Kommunikationsdirektör till Region Dalarna
Region Dalarna / Marknadsföringsjobb / Falun Visa alla marknadsföringsjobb i Falun
2025-12-08
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt uppdrag där din kompetens gör skillnad. Tillsammans skapar vi ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar. Vill du leda kommunikationen som formar framtiden och driver vår gemensamma berättelse framåt? Då är detta din nästa utmaning!
Kommunikationsenheten är hjärtat i Region Dalarnas kommunikations- och marknadsföringsarbete. Här arbetar 18 engagerade medarbetare med bred kompetens inom strategi, press, grafisk produktion, marknad, webb, sociala medier, klarspråk, foto och film. Vi är en drivande kraft i regionens förändringsarbete och framtidsresa - där kommunikationen inte bara informerar, utan skapar förståelse, engagemang och delaktighet. Vi möter ökade krav på digitalisering, tillgänglighet och civilt försvar och arbetar proaktivt för att stärka regionens kommunikationsförmåga. Hos oss blir du en del av ett team som kombinerar strategiskt tänkande med kreativt genomförande, alltid med målet att göra skillnad för invånarna.
Kommunikationsdirektör till Region DalarnaPubliceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsdirektör leder du Region Dalarnas strategiska kommunikationsarbete och ansvarar för att utveckla och förmedla vår identitet och vårt budskap - internt och externt. Du skapar en långsiktig kommunikationsstrategi som stärker varumärket, bygger förtroende och stödjer organisationens mål. Verksamheten omfattas av 18 medarbetare som leds i det dagliga arbetet av din underställda kommunikationschef. Du håller ihop den gemensamma berättelsen och ser till att kommunikationen blir en kraft för förändring och utveckling. Du jobbar nära regionledningen och är en strategisk partner som påverkar kultur, driver förändring och bidrar till att skapa samsyn i organisationen. I rollen ingår att ge kvalificerad rådgivning i komplexa frågor, driva strategiska initiativ och säkerställa att organisationen är väl förberedd för kriskommunikation och mediehantering. Du arbetar nära ledning, verksamheter och externa aktörer samt att du är en aktiv medlem i regiondirektörens ledningsgrupp där du påverkar strategiska beslut och kulturförändring.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen
Gedigen och långvarig chefserfarenhet på hög strategisk nivå, där du haft det yttersta leveransansvaret
Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i komplex organisation, där du också utvecklat en mycket god kommunikativ förmåga
Behärskar det svenska språket på en mycket bra nivå i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från politiskt styrd organisation så som region eller kommun
Grundläggande förståelse för hälso- och sjukvård
Personliga egenskaper: Vi söker en ledare som skapar mening, riktning och handling. Du är lyhörd men orädd, trivs med att navigera i komplexitet och skapar trygghet i förändring. Du är stark i kommunikation och kulturpåverkan, med förmåga att använda storytelling som verktyg för att forma en gemensam riktning. Du är strategisk och innovativ, med förmåga att omsätta visioner till konkreta resultat. Du inspirerar och motiverar, driver förändring och bygger samarbete. Handlingskraft, långsiktighet och en sammanhållen kommunikation som bidrar till att regionens mål nås är centralt i ditt arbete.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst är säkerhetsklassad och det kommer att genomföras en säkerhetsprövning om du blir aktuell för anställning. Läs mer här: Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Sveriges Läkarförbund, linda.karsberg@regiondalarna.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2025:078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Jobbnummer
9632513