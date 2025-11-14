Kommunikationsdirektör/chef för kommunikationsavdelningen
2025-11-14
Om arbetsplatsen
Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för Åklagarmyndighetens interna och externa kommunikation, inklusive profilering och mediekontakter. Avdelningen har också det operativa ansvaret för myndighetens övergripande kanaler, dvs. bland annat intranätet, den externa webbplatsen och myndighetens konton i sociala medier. Avdelningen bistår dessutom hela organisationen i kommunikationsfrågor.
Avdelningen består idag av nio personer. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Avdelningschefen ansvarar för avdelningens verksamhet, resurser och resultat. Avdelningen utgör ett proaktivt strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten. Ansvaret är övergripande och omfattar all extern och intern kommunikation inklusive ledningsstöd, kris- och resultatkommunikation samt omvärldsbevakning. I rollen som avdelningschef ingår personalansvar och arbetsmiljöansvar för avdelningen. Avdelningschefen samverkar med andra avdelningar vid huvudkontoret, med åklagarområden/Nationella åklagaravdelningen, åklagarkammare, Utvecklingscentrum samt andra myndigheter.
Avdelningschefen är direkt underställd riksåklagaren och ingår i Åklagarmyndighetens ledningsgrupp och bidrar till det strategiska arbetet i myndigheten.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Du ska ha
relevant akademisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig
ledarskapsutbildning
erfarenhet av att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier
väl dokumenterad chefserfarenhet med både verksamhetsansvar och personalansvar,
erfarenhet av medier och kriskommunikation, både operativt och strategiskt,
erfarenhet av ledningsgruppsarbete på strategisk nivå mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av svensk offentlig förvaltningsmodell och svensk förvaltningsrätt.
Som person vill vi att du
är stabil, har en personlig mognad och ett gott omdöme,
är strukturerad och analytisk samt har förmåga till helhetssyn,
är kommunikativ och inkluderande
trivs i förändringsarbete,
har god social förmåga och har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning,
är uthållig med en god förmåga att nå mål och resultat.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:
Stabilitet
Helhetssyn
Kommunikationsförmåga
Social förmåga
Förmåga att nå mål och resultat
Förändringsförmåga
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning på sex månader kan eventuellt tillämpas.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ersättning
