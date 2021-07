Kommunikationschef till Västernorrlands regemente - Försvarsmakten - Marknadsföringsjobb i Sollefteå

Prenumerera på nya jobb hos Försvarsmakten

Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Sollefteå2021-07-06Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.Befattningen erbjuderVi söker dig som är flexibel, ser lösningar i stället för problem och vill vara en del i något större. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och inledningsvis under provisoriska förhållanden. Du kommer att bli en del av armén och förväntas under din inledande period vid regementet att kunna arbeta på andra platser (t.ex. vid I 19 i Boden, Arméstaben eller Högkvarteret). Du kommer inledningsvis att anställas vid I 19, men överföras till I 21 då förbandet återetableras.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom kommunikationschef ingår du i regementsstaben och leder arbetet vid regementets kommunikationsavdelning. Du ansvarar inför chefen för Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) för strategier, planering, genomförande samt utvärdering av intern- och externkommunikation. Du är också övergripande ansvarig för kris-, media- och marknadskommunikation. Arbetsuppgifterna skall lösas i alla miljöer, inomhus och utomhus, i bra och dåligt väder.2021-07-06Högskoleutbildning inom kommunikation eller flerårig välrenommerad tjänstgöring på liknande befattningErfarenhet av kommunikativt arbete, gärna inom en större organisationMycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelskaGoda kunskaper inom fotografering, bildbehandling och grafisk formgivningDokumenterad erfarenhet av att självständigt producera rörlig bildB-körkortMeriterandeGoda kunskaper om FörsvarsmaktenErfarenhet av arbetsledningErfarenheter från kriskommunikationsarbete vid myndighet eller företagReservofficer, hemvärnstjänst eller genomförd värnpliktsutbildningFör att lyckas i rollen behöver du ha arbetat på en liknande befattning i ett antal år och ha goda kunskaper om Försvarsmakten. Din erfarenhet och ditt nätverk är viktig för oss. Du är stresstålig, flexibel och kan snabbt byta fokus samt är nyfiken på att prova nya vägar.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.Sysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: SollefteåTillträdesdatum: 2021-10-01 eller enligt överenskommelseIndividuell lön tillämpas i Försvarsmakten, Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpasFörsvarsmakten är en mansdominerad arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökandeBefattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.Upplysningar om befattningenDu är välkommen att kontakta Överstelöjtnant Jerker Persson, projektledare vid I 19, tel: 0768-782 225, jerker.persson@mil.se Fackliga representanterOF Bothnia - Per DavidssonSEKO F - Ann-Charlotte AittamaaFörsvarsförbundet - Per ErikssonSACO- Jan B JohanssonFackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel, tel: 0505-45 10 00Sista ansökningsdagDu är välkommen med din ansökan senast 2021-08-22. Bifoga följande handlingar, CV, personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Försvarsmakten5850456