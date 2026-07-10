Kommunikationschef till Region Norrbotten, Luleå
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2026-07-10
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Vill du leda en kommunikationsavdelning med ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag?
Region Norrbotten ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hos oss arbetar du med några av samhällets mest angelägna kommunikationsfrågor.
Kommunikationsavdelningen har under de senaste åren utvecklats med ett tydligare strategiskt uppdrag och högre kvalitetsambitioner. Vi har stärkt kommunikationens roll som stöd till ledning och verksamhet, breddat kompetensen inom avdelningen och arbetat målmedvetet för att skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit, ansvar och ett gemensamt fokus på Region Norrbottens uppdrag och mål. Nu söker vi en enhetschef som vill fortsätta den resan tillsammans med oss.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad inom kommunikation, journalistik eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du haren mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och att skriva och kvalitetssäkra texter. Du har erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, förståelse för webb, sociala medier och opinionsbildning och vet hur kommunikation bidrar till verksamhetens mål. Du har kunskap om strategisk kommunikation, PR, och kriskommunikation och det ses som meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap inom förändringsledning, beredskap, analys och uppföljning, verksamhetsutveckling samt de lagar och regelverk som påverkar offentlig kommunikation. Även kunskap inom CMS, publiceringsverktyg, tillgänglighet, förståelse för desinformationsmiljön och politiskt styrda organisationer är meriterande.
Du har erfarenhet av att vara kommunikationsstöd till chefer och talespersoner samt leda kommunikationsinsatser i både vardag, förändring och kris. Du har även erfarenhet av att leda medarbetare med personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar och du besitter även kunskap inom budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Det ses som meriterande om du har erfarenhet från både offentlig verksamhet och näringsliv, liksom god engelska och andra språkkunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. Som person ser vi att du är en trygg och erfaren ledare med gott omdöme. Du kombinerar lyhördhet och empati med tydliga förväntningar och följer upp resultat. Du kan bedöma kvalitet, ge konstruktiv återkoppling och utveckla både medarbetare och arbetssätt i en kultur där alla har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till verksamhetens mål och utveckling.
Du tar till vara medarbetarnas kompetens och skapar engagemang genom delaktighet och ett ledarskap som präglas av tydlighet och tillit. Goda relationer och samverkan med chefer, medarbetare och andra funktioner är en självklarhet. Du ser utveckling som en självklar del av ledarskapet och kommunikatörsrollen. Du vill bygga vidare på det som fungerar väl och fortsätta vässa kommunikationsfunktionen i takt med verksamhetens behov.
Du förstår hur en politiskt styrd organisation fungerar. Du värnar öppenhet och transparens samtidigt som du ser den strategiska kommunikationens betydelse för att skapa förståelse, stödja förändring och stärka förtroendet för Region Norrbotten.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef ansvarar du för att leda kommunikationsavdelningens verksamhet, utveckla medarbetarna och skapa förutsättningar för ett kommunikationsarbete med hög kvalitet. Du planerar och prioriterar arbetet, fördelar resurser, följer upp och rapporterar in att verksamheten når sina mål. Du har verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
Rollen är också operativ. Du arbetar själv med olika kommunikationsuppdrag, ger stöd till chefer och talespersoner samt bidrar både strategiskt och operativt i projekt och förändringsarbeten.
Du arbetar nära kommunikationsdirektören, som har det övergripande ansvaret för Region Norrbottens kommunikation, varumärken och den strategiska riktningen för kommunikationsarbetet. Som enhetschef är du en del av kommunikationsavdelningens ledning och bidrar med dina perspektiv i det strategiska arbetet, samtidigt som du ansvarar för den dagliga verksamheten.
En viktig del av uppdraget är att stärka samarbetet med andra avdelningar och bidra till en gemensam förståelse för Region Norrbottens uppdrag och utveckling, både internt och externt. Det skapar goda förutsättningar för förändringsarbete och ett klokt användande av regionens resurser.
Du leder en grupp på ca 16 medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden. Ditt uppdrag är att säkerställa att teamet har goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag och att bygga vidare på en arbetsmiljö där kvalitet, ansvarstagande och lärande är en självklar del av vardagen, liksom medarbetarskap, trivsel och trygghet.
Det här erbjuder vi dig
• Du får kombinera ledarskap med ett kreativt och strategiskt kommunikationsuppdrag.
• Du blir en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att göra komplexa frågor begripliga och bidra till verklig förändring för invånare och verksamhet.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är på heltid med placering på regionhuset i Luleå. Arbetstiden förlagd måndag-fredag 8-17, flextid tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunikationsdirektör
Petronella Warg petronella.warg@norrbotten.se +46761452905 Jobbnummer
9999818