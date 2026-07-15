Kommunikationschef (konsultuppdrag), Stockholm

Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-07-15


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Om uppdraget
Vi söker en erfaren Kommunikationschef/Communications Manager som vill bidra till tydlig, strategisk och verksamhetsnära kommunikation inom vår kunds organisation för Real Estate & Facility Management (RE&FM).
I rollen fungerar du som både strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledningen och ansvarar för att säkerställa en tydlig, konsekvent och målgruppsanpassad kommunikation kring projekt, förändringsinitiativ och verksamhetens uppdrag
Placeringsort: Solnna Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 28 februari 2027 Anställningsform: Konsultuppdrag, Du blir visstidsanställd på Poolia och hyrs ut till kunden

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Projekt- och förändringskommunikation

Ta fram kommunikationsplaner för större projekt och förändringsinitiativ

Stödja projektledare och ledning med målgruppsanalyser och kommunikationsupplägg

Formulera tydliga budskap kring nyttor, beslut, risker och projektens framdrift

Säkerställa samordnad, korrekt och förutsägbar kommunikation från projekt till verksamheten

Strategisk kommunikation och kanalstrategi

Utveckla och implementera en övergripande kommunikationsstrategi för RE&FM Norden

Definiera budskap, kanaler, tonalitet, frekvens och ansvar

Säkerställa en enhetlig kommunikation mellan ledning, projekt och linjeorganisation

Innehållsproduktion

Producera och kvalitetssäkra presentationsmaterial till ledningsgrupper, Town Halls och verksamheten.

Ta fram budskapsplattformar, styrande kommunikation och informationsmaterial

Skapa beslutsunderlag och kortfattade informationsdokument (one-pagers)

Stötta chefer i deras kommunikation och roll som avsändare

Varumärke och intern kommunikation

Bidra till att stärka RE&FM Nordens interna varumärke inom kunden

Säkerställa att kommunikationen speglar professionalism, leveransförmåga samt tydliga roller och mandat.

Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av projekt- och förändringskommunikation i större och komplexa organisationer.

Erfarenhet av att stötta större investerings- eller förändringsprojekt

Förmåga att omsätta projektstatus, risker, beslut och affärsnytta till målgruppsanpassad kommunikation

Erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner och budskap för olika målgrupper, exempelvis ledning, affärsområden, chefer och medarbetare

Erfarenhet från matrisorganisationer, gärna inom industri-, energi- eller infrastruktursektorn

God erfarenhet av strategisk kommunikation och kanalstrategier

Förståelse för skillnaden mellan information, styrande kommunikation och förtroendeskapande kommunikation

Mycket god förmåga att producera presentationsmaterial, budskapsplattformar, one-pagers och annat kommunikationsmaterial.

Förmåga att arbeta självständigt och driva kommunikationsinsatser från planering till genomförande

Meriterande
Erfarenhet från industri-, energi- eller infrastruktursektorn

Erfarenhet av managementkonsulting eller förändringsledning

Erfarenhet av intern B2B-kommunikation och interna leverantör–kundrelationer

Kunskap inom sociala medier

Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning.

Högskoleutbildning inom kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område är meriterande

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Om dig
Vi söker dig som är strategisk, kommunikativ och har en god förståelse för hur kommunikation skapar engagemang och driver förändring. Du är van att samarbeta med ledningsgrupper och projektledare, samtidigt som du trivs med att själv producera kommunikationsmaterial av hög kvalitet.

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag.
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072098-2102474".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10003873

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