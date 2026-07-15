Kommunikationschef (konsultuppdrag), Stockholm
Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-15
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Om uppdraget
Vi söker en erfaren Kommunikationschef/Communications Manager som vill bidra till tydlig, strategisk och verksamhetsnära kommunikation inom vår kunds organisation för Real Estate & Facility Management (RE&FM).
I rollen fungerar du som både strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledningen och ansvarar för att säkerställa en tydlig, konsekvent och målgruppsanpassad kommunikation kring projekt, förändringsinitiativ och verksamhetens uppdrag
Placeringsort: Solnna Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 28 februari 2027 Anställningsform: Konsultuppdrag, Du blir visstidsanställd på Poolia och hyrs ut till kundenPubliceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Projekt- och förändringskommunikation
Ta fram kommunikationsplaner för större projekt och förändringsinitiativ
Stödja projektledare och ledning med målgruppsanalyser och kommunikationsupplägg
Formulera tydliga budskap kring nyttor, beslut, risker och projektens framdrift
Säkerställa samordnad, korrekt och förutsägbar kommunikation från projekt till verksamheten
Strategisk kommunikation och kanalstrategi
Utveckla och implementera en övergripande kommunikationsstrategi för RE&FM Norden
Definiera budskap, kanaler, tonalitet, frekvens och ansvar
Säkerställa en enhetlig kommunikation mellan ledning, projekt och linjeorganisation
Innehållsproduktion
Producera och kvalitetssäkra presentationsmaterial till ledningsgrupper, Town Halls och verksamheten.
Ta fram budskapsplattformar, styrande kommunikation och informationsmaterial
Skapa beslutsunderlag och kortfattade informationsdokument (one-pagers)
Stötta chefer i deras kommunikation och roll som avsändare
Varumärke och intern kommunikation
Bidra till att stärka RE&FM Nordens interna varumärke inom kunden
Säkerställa att kommunikationen speglar professionalism, leveransförmåga samt tydliga roller och mandat.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av projekt- och förändringskommunikation i större och komplexa organisationer.
Erfarenhet av att stötta större investerings- eller förändringsprojekt
Förmåga att omsätta projektstatus, risker, beslut och affärsnytta till målgruppsanpassad kommunikation
Erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner och budskap för olika målgrupper, exempelvis ledning, affärsområden, chefer och medarbetare
Erfarenhet från matrisorganisationer, gärna inom industri-, energi- eller infrastruktursektorn
God erfarenhet av strategisk kommunikation och kanalstrategier
Förståelse för skillnaden mellan information, styrande kommunikation och förtroendeskapande kommunikation
Mycket god förmåga att producera presentationsmaterial, budskapsplattformar, one-pagers och annat kommunikationsmaterial.
Förmåga att arbeta självständigt och driva kommunikationsinsatser från planering till genomförande
Meriterande
Erfarenhet från industri-, energi- eller infrastruktursektorn
Erfarenhet av managementkonsulting eller förändringsledning
Erfarenhet av intern B2B-kommunikation och interna leverantör–kundrelationer
Kunskap inom sociala medierKvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning.
Högskoleutbildning inom kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om dig
Vi söker dig som är strategisk, kommunikativ och har en god förståelse för hur kommunikation skapar engagemang och driver förändring. Du är van att samarbeta med ledningsgrupper och projektledare, samtidigt som du trivs med att själv producera kommunikationsmaterial av hög kvalitet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag.
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072098-2102474". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10003873