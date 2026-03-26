Kommunekolog med limnologisk kompetens
2026-03-26
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som kommunekolog med limnologisk kompetens hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla kommunens gröna och blåa miljöer. Vi arbetar både på övergripande nivå med planer och program men även på en mer detaljerad nivå i olika projekt och med praktisk naturvård.
Den grupp du kommer att ingå i stödjer olika avdelningar inom förvaltningen i ekologi- och naturvårdsfrågor - både i övergripande stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner och kommunala investeringar på allmän plats i naturområden. Gruppen ansvarar också för kommunens naturreservat, förvaltning av smådammar, hagmarker och våtmarker, slåttermarker, sand- och kalkmiljöer, kommunala ansvarsarter, art- och habitatinventeringar, naturinformation mm.
Som kommunekolog med limnologisk kompetens hos oss kommer du bland annat att jobba med restaureringsarbeten i mindre vattendrag och åtgärder kopplat till vårt nyligen framtagna lokala åtgärdsprogram för Tinnerbäcken. Även övriga uppgifter kopplat till vattenmiljöer som exempelvis att arbeta med lokala vattenvårdsprogram för kommunens tre större vattendrag Stångån, Svartån och Motala ström blir en del av ditt uppdrag. Arbetet sker både i grupp och självständigt med projekt av varierande storlek, skala och innehåll.
Din arbetsplats
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga gator, torg, parker och naturmiljöer inom Linköpings kommun.
Avdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre enheter; Stadsmiljöutveckling, Drift och underhåll samt Support. Stadsmiljöutveckling består av cirka 20 medarbetare och arbetar inom tre verksamhetsområden; landskap, natur och infrastruktur. Vi sitter i nybyggda lokaler i Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat där det finns goda möjligheter till både enskilt arbete och kreativa möten. Möjlighet finns att arbeta 1-2 dagar på distans efter överenskommelse med arbetsgivaren. Vi arbetar i en kreativ miljö med hög ambitionsnivå och här får du en god möjlighet till utveckling, utbildning och deltagande i intressanta projekt.
I Landskap- och Naturgruppen finns förutom erfarna ekologer, skogsförvaltare och naturvårdare även landskapsarkitekter. Vår arbetsgrupp präglas av stort engagemang, gemenskap och driv.
Med anledning av vårt breda naturvårdsuppdrag och många specifika uppdrag kopplat till vattenfrågorna vill vi nu tillfälligt stärka upp gruppen med en kommunekolog med limnologisk kompetens . Välkommen att bygga den attraktiva kommunen tillsammans med oss!
Du som söker
Vi söker dig som genom universitets- eller högskoleutbildning är utbildad limnolog, biolog med akvatisk inriktning eller har annan utbildning som av oss bedöms vara likvärdig. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av praktiskt naturvårdsarbete i vattenmiljöer. Har du erfarenhet av projektprocesser och/eller projektledning kopplat till naturvård och ekologi är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av kommunala uppdrag.
Vi vill att du har goda kunskaper i GIS samt hantering av inventeringsdata. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift då arbetet innefattar att formulera uppdragsbeskrivningar och beställningar, skriva, sammanställa eller granska rapporter samt ha kontakter med markägare.
För att lyckas i rollen som kommunekolog med limnologisk kompetens tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Du är strukturerad och planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och du sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar bra med andra människor och du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt och du skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning, 8 månader från anställningsdatum
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Kontaktuppgifter:
Linda Moström, Gruppchef, linda.mostrom@linkoping.se
Marit Gunnarsson, HR-konsult, marit.gunnarsson@linkoping.se
Per-Arne Friberg, Facklig företrädare SACO, per-arne.friberg@linkoping.se
Anita Thor, Facklig företrädare Vision, anita.thor@linkoping.se
Ref. nr: 16908
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Gruppchef Landskap och natur
Linda Moström linda.mostrom@linkoping.se 013-205679
9822089