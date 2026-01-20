Kommunekolog inom stadsmiljöutveckling
2026-01-20
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som ekolog erbjuds du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla kommunens gröna miljöer och naturområden. Vi arbetar både på övergripande nivå med planer och program men även på en mer detaljerad nivå i olika projekt och med praktisk naturvård.
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i olika delar av förvaltningens samhällsbyggnadsprocess. Gruppen stödjer olika avdelningar inom förvaltningen i ekologi- och naturvårdsfrågor - både i övergripande stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner och kommunala investeringar på allmän plats i i naturområden. Gruppen ansvarar också för kommunens naturreservat, förvaltning av smådammar och våtmarker, slåttermarker, sand- och kalkmiljöer, kommunala ansvarsarter, art- och habitatinventeringar mm. Arbetet inkluderar även åtgärder utanför kommunal mark i samarbete med privata markägare.
Som ekolog kommer du att ta fram utredningar, olika typer av underlag samt att utgöra beställare eller beställarstöd vid upphandling av konsulttjänster. Arbetet sker både i grupp och självständigt med projekt av varierande storlek, skala och innehåll. Tjänsten planeras att ha ett tydligt fokus på naturvård i odlingslandskapets miljöer men kommer också att innehålla en betydande del kopplat inventeringar och artarbete, lokal miljöövervakning remisshantering och frågor kopplat till PBL och tillståndsprocesser.
Din arbetsplats
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga gator, torg, parker och naturmiljöer inom Linköpings kommun.
Avdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre enheter; Stadsmiljöutveckling, Drift och underhåll samt Support. Stadsmiljöutveckling består av cirka 20 medarbetare och arbetar inom tre verksamhetsområden; landskap, natur och infrastruktur. Vi sitter i nybyggda lokaler i Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat där det finns goda möjligheter till både enskilt arbete och kreativa möten. Möjlighet finns att arbeta 1-2 dagar på distans efter överenskommelse med arbetsgivaren. Vi arbetar i en kreativ miljö med hög ambitionsnivå och här får du en god möjlighet till utveckling, utbildning och deltagande i intressanta projekt.
I landskap- och naturgruppen finns förutom erfarna ekologer, skogsförvaltare och naturvårdare även landskapsarkitekter. Vår arbetsgrupp präglas av stort engagemang, gemenskap och driv.
Med anledning av vårt breda naturvårdsuppdrag, många stora planprojekt och ansvar kopplat till bland annat vattendirektiv och restaureringslag vill vi stärka upp gruppen med ytterligare en ekolog med några års erfarenhet inom för tjänsten relevanta områden.
Välkommen att bygga den attraktiva staden tillsammans med oss!
Du som söker
Vi söker dig som genom universitets- eller högskoleutbildning är utbildad ekolog eller har annan utbildning som av oss bedöms vara likvärdig. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av praktiskt naturvårdsarbete. Har du erfarenhet av projektprocesser och/eller projektledning kopplat till naturvård och ekologi är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av kommunala uppdrag.
Vi vill att du har goda kunskaper i GIS samt hantering av inventeringsdata. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift då arbetet innefattar att formulera uppdragsbeskrivningar och beställningar, skriva, sammanställa eller granska rapporter.
För att lyckas i rollen som kommunekolog behöver du förstå din roll och se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Du är strukturerad och planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och du sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar bra med andra människor och du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt och du skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100% eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16510
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan? Ersättning
