Kommunekolog
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2026-06-29
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Vill du arbeta strategiskt med natur- och miljöfrågor i en kommun med mål om att utveckling och hållbarhet ska gå hand i hand? Hos oss får du en roll där du både påverkar de långsiktiga strukturerna och bidrar i konkreta projekt som formar framtidens Halmstad. Som kommunekolog blir du en viktig del i att stärka arbetet med biologisk mångfald, utveckla attraktiva livsmiljöer och säkerställa att hållbara perspektiv integreras i samhällsplaneringen.
Samhällsutvecklingsavdelningen har ett samordnande uppdrag i kommunens utveckling och består av flera specialistområden. Här arbetar bland annat planarkitekter, stadsarkitekten trafikstrateger, kommunekologer och andra nyckelroller nära varandra i frågor som rör fysisk planering, hållbarhet och tillväxt. Rollen innebär stora möjligheter att påverka, både genom strategiskt arbete och genom samverkan i olika delar av organisationen.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som kommunekolog arbetar du brett med naturvård och ekologi i kommunens planering och utveckling. Du bidrar med kompetens i detaljplaner och strategiska planeringsprocesser, och är delaktig redan i tidiga skeden där viktiga vägval görs. Arbetet innebär att du väger samman naturvärden, utvecklingsbehov och långsiktiga hållbarhetsmål.
Du driver och medverkar i projekt, exempelvis genom LONA- och LOVA-insatser eller andra utvecklingsprojekt. En viktig del av uppdraget är att samverka med andra enheter inom kommunen, såsom teknik- och fastighetsförvaltningen, men också med externa aktörer som myndigheter, Region Halland och Halmstads Högskola.
I rollen ingår även att genomföra analyser och beställa inventeringar och att ge råd i projekt som ska byggas. Du hanterar remisser och motioner inom ditt område och bidrar till att kommunen leder, samordnar och följer upp arbetet med ekologisk hållbarhet. Sammantaget förväntas du bidra till att stärka kommunens arbete för ökad biologisk mångfald, utveckla attraktiva stadsmiljöer och skapa långsiktigt hållbara lösningar för både människor och natur. Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom biologi, miljövetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God kunskap om och erfarenhet av arbete enligt miljöbalken
B-körkort
Vi söker dig som tar initiativ och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du har förmågan att anpassa dig efter olika sammanhang och behov. Du trivs i en roll där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra, och där du behöver väga samman olika perspektiv innan beslut fattas. Arbetet kräver att du kan växla mellan strategiska frågeställningar och mer operativa insatser.
Du har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med olika aktörer, både inom och utanför organisationen. Din förmåga att lyssna in, förstå olika intressen och hitta framkomliga vägar är central i rollen. Samtidigt behöver du kunna stå stadigt i ditt expertområde och bidra med tydliga ställningstaganden när det behövs. Vid rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga kvalitéer.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40 - för att du ska må bra och orka i längden.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning och kompetensbaserad intervju. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Intervjuer är inplanerade v.36 för denna tjänst.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingsavdelningen Kontakt
Jenny Sparf, Vision jenny.sparf@halmstad.se +46738665635 Jobbnummer
9982481