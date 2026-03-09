Kommunekolog
Uddevalla Kommun / Hälsoskyddsjobb / Uddevalla Visa alla hälsoskyddsjobb i Uddevalla
2026-03-09
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Om jobbet
Som kommunekolog arbetar du som stödfunktion för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen i natur och vattenfrågor.
Du sitter centralt placerade på stabsenheten och arbetar tillsammans med övriga strateger på förvaltningen. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
En stor del av ditt arbete sker inom kommunens samhällsplanering där du bevakar, lyfter och driver naturvårdsfrågor i planprocessens alla delar, både inom detaljplanering och översiktsplanering.
Du utför och/eller beställer och granskar naturvärdesinventeringar.
Du blir också en viktig länk till olika myndigheter i arbete som rör natur och miljöfrågor.
I arbetet kan även ingå att svara på remisser om bland annat strandskydd och bygglov.
Som ekolog har du en rådgivande och stödjande funktion i kommunens arbete med förvaltning av skog och naturreservat.
Arbetet är varierat och utvecklande med många kontakter både internt och externt. Du som kommunekolog har också vissa uppdrag när det gäller vattenförvaltning och vattenvård i samverkan med kommunens VA-strateg.
Vem söker vi?
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta då arbetet förutsätter många kontakter med andra förvaltningar, verksamhetsutövare och allmänheten.
Du har förmågan att ta egna initiativ och på ett strukturerat sätt driva processer framåt.Kvalifikationer
- Ekolog eller naturvårdsbiolog på universitet/högskola eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- Vana vid att jobba i politisk styrd organisation
- Grundläggande kunskaper i GIS
- Vana att arbeta med att ta fram och/eller beställa naturvärdesinventeringar enligt SSI
- B-körkort
Meriterande
Du bör också ha kunskap om för tjänsten relevant lagstiftning i miljöbalken, särskilt artskyddsförordningen samt plan- och bygglagen.
Tidigare erfarenhet av att jobba inom samhällsbyggnad i samspelet mellan att väga naturvärden mot andra intressen som bland annat bebyggelseplanering ses som meriterande.Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringstiden.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stabsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Jill Marcusson 0522-697359 Jobbnummer
9786289