Kommundirektör till Lysekils kommun
Solum Search AB / Chefsjobb / Lysekil Visa alla chefsjobb i Lysekil
2026-06-22
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Lysekil
, Uddevalla
, Färgelanda
, Trollhättan
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Längst ut på den bohuslänska kusten, där Gullmarsfjorden möter det öppna havet, ligger Lysekil – en levande kuststad med storslagen natur, salta bad och ett rikt utbud av upplevelser året runt. Här möts hav, klippor och skärgårdsliv med aktiviteter som klättring i världsklass och dykning i ett av Sveriges mest artrika marina områden.
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv plats året runt, präglad av kreativitet och framtidstro. Som medarbetare gör du verklig skillnad i människors vardag och bidrar till att bygga ett samhälle för alla. Tillsammans är vi omkring 1 400 kollegor som varje dag utvecklar våra verksamheter och skapar bästa möjliga service och förutsättningar för 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar. Det är vi stolta över.
Lysekil är också en kommun som utvecklas med kvalitet och omtanke, där vi bland annat uppmärksammats för vår stadspark och våra attraktiva livsmiljöer.
Läs gärna mer om livet och möjligheterna i Lysekil på kommunens webbplats och i filmen "Om livet i Lysekil."
Nu söker vi kommundirektör till Lysekils kommun!
Vi söker dig som vill leda och utveckla en attraktiv kustkommun med höga ambitioner för framtiden.
I Lysekil förenas starkt lokalt engagemang med ett tydligt fokus på utveckling, hållbarhet och kvalitet i välfärden. Kommunen arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i året runt. Med invånarnas bästa i fokus utvecklar vi verksamheter som bidrar till ett levande samhälle, goda livsmiljöer och ett starkt näringsliv. Samverkan, helhetssyn och ansvarstagande präglar vårt arbetssätt.
Nu söker vi en kommundirektör som tillsammans med politiken och organisationen vill leda kommunen vidare i en tid som rymmer både förändring och nya möjligheter. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson och direkt underställd kommunstyrelsen. Du ansvarar för att politiska beslut omsätts till verksamhet och resultat samt leder och samordnar kommunens förvaltningar. I ditt uppdrag är du chef för kommunens förvaltningschefer, VD för Lysekils Stadshus AB och chef för kommunstyrelseförvaltningen.
I nära samverkan med politik, organisation och externa aktörer leder du kommunens strategiska utveckling med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet. Du skapar tydliga förutsättningar för styrning och prioritering, med balans mellan verksamhet, ekonomi och långsiktiga behov. Du driver arbetet i linje med Vision Lysekil 2030 och kommunfullmäktiges mål där samverkan och kontinuerlig utveckling är vägledande.
Uppdraget innebär också att företräda kommunen i olika sammanhang och att vara en tydlig och utåtriktad ambassadör för Lysekils kommun. Du förstår värdet av regional samverkan, ser dess strategiska betydelse och bygger förtroendefulla, långsiktiga relationer både internt och externt. Lysekils kommun samverkar med närliggande kommuner i Bohuslän inom områden som miljö, IT, löneadministration, räddningstjänst samt avfall och återvinning.
Rollen kräver ett brett samhällsperspektiv och en god förståelse för kommunens samlade uppdrag. I uppdraget ingår också att hantera frågor kopplade till krisberedskap och civil beredskap samt att bidra till goda förutsättningar för ett starkt näringsliv och en fortsatt attraktiv kommun. Kvalifikationer
Du har en för rollen relevant akademisk examen samt flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå. Du har lett andra chefer och har haft ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, liksom erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och av samverkan med politiska företrädare och fackliga parter.
Du har förmåga att leda i komplexa sammanhang, fatta välgrundade och objektiva beslut samt bidra med stark analytisk förmåga, helhetssyn och mycket god kommunikativ förmåga.
Som ledare är du trygg, tydlig och utvecklingsinriktad, med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du agerar med ödmjukhet, respekt och lyhördhet och bygger förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Du bidrar till att skapa rättssäkra och likvärdiga processer. Du skapar struktur och stabilitet även i förändring och skapar ett gott samarbetsklimat där dialog, samverkan och gemensam riktning är en naturlig del av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För rollen krävs att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning genomförs före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.
B-körkort är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och allra senast 9 augusti 2026.
Intresseanmälan och kontakt
I rekryteringen samarbetar Lysekils kommun med Solum Search. För frågor om rekryteringsprocessen och konfidentiell intresseanmälan är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl på Solum Search, mobil 0730–26 38 34, e-post ylva.dahl@solumsearch.se
.
Läs mer via solumsearch.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett strategiskt och utvecklingsinriktat uppdrag med stor möjlighet att påverka. Här får du arbeta nära politiken och bidra till Lysekils kommuns långsiktiga utveckling.
Du blir en del av ett engagerat ledningskollegium och en organisation med vilja till utveckling, samverkan och förbättring. Du möter en arbetsmiljö där tillit, samarbete och rättvisa står i centrum i en kommun med stark identitet och framtidstro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089), http://solumsearch.varbi.com/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9972892