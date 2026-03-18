Kommundirektör till Linköpings kommun
2026-03-18
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. På Kommunledningsförvaltningen välkomnas du av en förvaltning med god kompetens och av drivande och hjälpsamma kollegor som betonar hur meningsfullt det är att få driva utvecklingen för hela Linköping.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som kommundirektör i Linköping är du kommunens högsta tjänsteperson och har chefsansvaret över kommunledningsförvaltningen samt våra förvaltningschefer. Du är även vd för Stadshus AB där våra bolag ingår. Du har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet, ekonomi och medarbetare och ditt uppdrag innebär att omsätta den politiska viljan i praktisk handling.
Uppdraget innebär många kontaktytor och omfattande samverkan såväl inom kommunens organisation som externt med regionen, andra kommuner, näringslivet, föreningslivet samt andra aktörer både lokalt, regionalt och på nationell nivå.
Du är ett stöd till hela den politiska ledningen och har det yttersta ansvaret för att beredning av ärenden håller hög kvalitet med väl underbyggda beslutsunderlag.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning. Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap.
Din arbetsplats
Lockas du av att leda en av Europas mest innovativa städer? Vi söker nu vår nästa kommundirektör som vill leda kommunens fortsatta utveckling. Din arbetsplats är i stadshuset, centralt i Linköping där kommunledningsförvaltningen sitter samlad.
Du som söker
Vi söker dig som är en trygg, stabil och erfaren ledare som har hög förmåga att samla en stor organisation kring gemensamma målbilder. Du leder chefer och medarbetare med hög grad av tillit och uppmuntrar till egna initiativ och stor handlingskraft inom givna ramar, men också tydlig och ställer krav. Du visar mod och utmanar organisationen på ett konstruktivt sätt med fokus på helhetens bästa.
I rollen som kommundirektör uppfattas du som en närvarande och tillgänglig ledare som har lätt för att kommunicera och inspirera din omgivning. Uppdraget förutsätter att du är skicklig på att analysera information och att du har en god strategisk förmåga och förmågan att förstå komplexa sammanhang. Du arbetar långsiktigt med god struktur och planeringsförmåga.
Du är van att driva verksamhetsutveckling och har förmågan att utveckla en god innovationskultur där verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor är centrala delar i uppdraget.
Du har gedigen erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation, är van att arbeta på en komplex och strategisk nivå samt att leda stora organisationer genom andra chefer. Du har god förståelse för det kommunala uppdraget och har god kunskap om ekonomisk styrning. Grundläggande är också god kunskap om de lagar och regler som styr kommunal verksamhet. Du har högskole-/universitetsexamen och du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16917
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
