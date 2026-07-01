Kommundirektör Årjängs kommun
Tacting AB / Chefsjobb / Årjäng Visa alla chefsjobb i Årjäng
2026-07-01
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Vill du leda en kommun där besluten gör skillnad – på riktigt?
Att vara kommundirektör är ett av de mest betydelsefulla ledaruppdragen som finns.
I Årjäng får du möjligheten att leda en organisation med engagerade medarbetare, ett starkt näringsliv och stora möjligheter att påverka kommunens framtid. Här finns närheten till både människor och beslut, ett strategiskt läge nära Norge och en tydlig vilja att fortsätta utvecklas.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma nästa kapitel i Årjängs kommuns utveckling.
Ditt uppdrag Som kommundirektör är du kommunens högsta tjänsteperson och ansvarar för att omsätta den politiska viljan till konkret verksamhet och långsiktiga resultat.
Du leder kommunens ledningsgrupp, utvecklar organisationen och säkerställer att kommunen fortsätter att leverera en välfärd med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning.
Du blir en viktig länk mellan politik och organisation och företräder kommunen i dialog med invånare, näringsliv, myndigheter och regionala samarbetspartners.
Uppdraget innebär bland annat att:
leda och utveckla kommunens verksamhet genom chefer
fortsatt skapa goda förutsättningar för samarbete mellan politik och organisation
säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi
driva utveckling och förändring med tydlig förankring
stärka kommunens attraktivitet och tillväxt
utveckla samverkan med näringsliv, region och andra aktörer
ansvara för kommunens beredskap och säkerhetsarbete.
Vi söker en ledare som Är en trygg ledare som skapar förtroende genom tydlighet, närvaro och ett genuint intresse för människor.
Du kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att omsätta idéer till resultat, ser helheten, bygger relationer och får människor att arbeta mot gemensamma mål.
Du är van att fatta beslut, skapa struktur och leda i förändring samtidigt som du är prestigelös och lyhörd.
Viktigt att du som person
bygger tillit mellan människor och organisationer
är kommunikativ och pedagogisk
leder med engagemang och integritet
är analytisk och har god strategisk förmåga
är modig när beslut behöver fattas
har ett starkt samhällsengagemang.
Vi vet att du behöver
flerårig erfarenhet av kvalificerat ledarskap
erfarenhet av att leda andra chefer
dokumenterad erfarenhet av verksamhets- och ekonomistyrning
erfarenhet av förändringsledning
mycket god kommunikativ förmåga
stort engagemang att verka i den kommun du leder
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från kommunal verksamhet
arbetat i en politiskt styrd organisation
relevant akademisk utbildning
erfarenhet av kommunkoncernstyrning
erfarenhet av samverkan med näringsliv och regionala aktörer
erfarenhet av krisledning och säkerhetsarbete
Ett uppdrag med stort förtroende Som kommundirektör har du en central roll i kommunens ledning och ansvar för frågor som rör samhällsviktig verksamhet, säkerhet och beredskap. Därför är tjänsten placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning enligt säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap är en förutsättning för tjänsten.
Varför Årjäng
Årjäng är en kommun med korta beslutsvägar, stort engagemang och höga ambitioner. Här finns ett expansivt näringsliv, ett attraktivt geografiskt läge och en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Vi tror att de bästa resultaten skapas av en kommundirektör som vill vara en del av det lokala sammanhanget. Oavsett om du redan har en koppling till Årjäng eller kommer utifrån, ser vi gärna att du vill bygga långsiktiga relationer och skapa en stark förankring i kommunen.
Vi står inför viktiga framtidsfrågor inom kompetensförsörjning, tillväxt, digitalisering, ekonomi och samhällssäkerhet. För rätt ledare är detta en möjlighet att göra verklig skillnad – både för organisationen och för människorna som bor och verkar här.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Bengt Libäck 070 594 72 77, bengt.liback@tacting.com
eller Ulf Holmgren på 076 307 10 29, ulf.holmgren@tacting.com
.
Välkommen in med din ansökan senast 18 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7990094-2080182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Storgatan 66 (visa karta
)
672 30 ÅRJÄNG Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9987212