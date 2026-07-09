Kommundirektör - Bengtsfors kommun
Chefspoolen i Sverige AB / Chefsjobb / Bengtsfors Visa alla chefsjobb i Bengtsfors
2026-07-09
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Bengtsfors kommun – en plats att trivas och växa i! I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors. Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser. Välkommen till Bengtsfors kommun!
Bengtsfors kommun befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede med en tydlig riktning framåt och en stark vilja att fortsätta utvecklas. Nu söker vi en kommundirektör som vill ta nästa steg tillsammans med politik, chefer och medarbetare. För dig som motiveras av att skapa struktur, bygga långsiktiga förutsättningar och leda utveckling är detta en möjlighet att göra verklig skillnad och sätta avtryck för många år framåt.
Om rollen Som kommundirektör är du kommunens högsta tjänsteperson och leder, samordnar och utvecklar verksamheten på uppdrag av den politiska ledningen. Du får möjlighet att vidareutveckla kommunens styrning, stärka samarbetet mellan politik och förvaltning samt skapa en organisation med tydliga prioriteringar, god samverkan och ett gemensamt fokus på resultat. Du ansvarar för att omsätta politiska beslut till resultat, leder kommunens ledningsgrupp och har ett helhetsansvar för styrning, ekonomi och utveckling.
Du arbetar nära kommunstyrelsen och är en central länk mellan politik och förvaltning. Rollen innebär också att företräda kommunen externt och driva frågor som stärker kommunens utveckling och attraktivitet.
Vi söker dig Du har en relevant akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller motsvarande, samt chefserfarenhet från offentlig verksamhet. Du har god förståelse för politiskt styrda organisationer, erfarenhet av strategiskt ledarskap och att leda genom andra chefer. Du har dokumenterad erfarenhet av att utveckla styrning, organisation och arbetssätt i en politiskt styrd verksamhet och är van att skapa struktur, bygga tillitsfulla relationer och omsätta strategiska beslut till konkreta resultat.
Meriterande
Erfarenhet av ledande befattning inom kommunal sektor, exempelvis som kommundirektör, biträdande kommundirektör eller förvaltningschef.
Erfarenhet av att utveckla styrning, ledningsprocesser och samverkan mellan politik och förvaltning.
Erfarenhet av att företräda verksamhet i media och andra externa sammanhang.
Personliga egenskaper Du är en trygg, tydlig och kommunikativ ledare som skapar förtroende genom integritet, lyhördhet och ett stabilt ledarskap. Du har förmågan att skapa tillit, bygga starka relationer och samla organisationen kring gemensamma mål. Med ett strategiskt helhetsperspektiv och ett tillitsbaserat ledarskap skapar du struktur, tydlighet och riktning samt driver utveckling och långsiktigt hållbara resultat tillsammans med organisationen.
Vi erbjuder Bengtsfors kommun befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede med en tydlig riktning framåt och en stark vilja att fortsätta utvecklas. Grunden för kommunens fortsatta utvecklingsresa är lagd och nu söker vi en kommundirektör som vill ta nästa steg tillsammans med politik, chefer och medarbetare. För dig som motiveras av att skapa struktur, bygga långsiktiga förutsättningar och leda utveckling är detta en möjlighet att göra verklig skillnad och sätta avtryck för många år framåt.
Vi erbjuder dig
Ett strategiskt nyckeluppdrag där du får möjlighet att sätta avtryck i kommunens långsiktiga utveckling.
En organisation med stort engagemang och en tydlig vilja att utvecklas tillsammans.
Korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan politik, ledning och verksamhet.
Möjlighet att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar och attraktiv kommun för framtiden.
Intresseanmälan I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, för mer information kontakta: Annchen Kull mobil: 0763 29 40 47 (semester v30-32). Vi rekommenderar att du skickar in din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 30 augusti.
Anställning i denna tjänst förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen till Bengtsfors Rik och vacker natur, vackra bruksorter, rik historia och kultur. Det finns mycket att uppleva i Bengtsfors. Området präglas av höga berg och många sjöar som binds ihop av Dalslands kanal, vilket har gjort Bengtsfors populärt bland naturentusiaster och paddlare.
Välkommen att leda Bengtsfors kommun in i nästa utvecklingsfas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031205-2095634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Bengtsfors kommun (visa karta
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666 31 BENGTSFORS Arbetsplats
Chefspoolen Kontakt
Annchen Kull annchen.kull@chefspoolen.se +46763294047 Jobbnummer
9998777