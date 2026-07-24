Kommunarkivarie
Burlövs kommun, Kansliavdelningen / Bibliotekariejobb / Burlöv Visa alla bibliotekariejobb i Burlöv
2026-07-24
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlövs kommun har höga ambitioner och vi driver utvecklingen framåt! I kommunledningsförvaltningen pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att förbättra stödet till våra verksamheter. Våra avdelningar har ett nära samarbete där var och en tar ansvar för såväl sina egna uppdrag som för våra gemensamma mål.
Vill du vara med och bevara vår gemensamma historia samtidigt som du bidrar till en modern och effektiv informationshantering? Vi söker nu en engagerad och kunnig kommunarkivarie som vill utveckla och förvalta vårt arkivarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som kommunarkivarie har du en central roll i kommunens arbete med informationshantering, arkivvård och offentlighetsprincipen. Du ansvarar för kommunens arkivmyndighetsfunktion och är en nyckelperson i arbetet med digital informationsförvaltning, e-arkiv och långsiktigt informationsbevarande. Du kombinerar myndighetsutövning i form av tillsyn och rådgivning med ett aktivt utvecklingsarbete inom kommunens digitalisering.
Rollen innebär nära samarbete med verksamheter, registratorer, systemförvaltare och IT-funktioner för att säkerställa att information hanteras, bevaras och tillgängliggörs på ett rättssäkert och effektivt sätt.
I tjänsten ingår bland annat att:
• ansvara för kommunarkivets verksamhet och utveckling
• hantera leveranser till kommunarkivet samt ordna, förteckna och tillgängliggöra arkivmaterial
• utöva tillsyn över kommunens arkivbildande verksamheter och följa upp att arkivlagstiftning och interna styrdokument efterlevs
• leda och samordna kommunens arbete med leveranser till e-arkiv
• ge stöd till verksamheterna i frågor som rör informationshantering, arkivering och bevarande
• delta i införande, avveckling och förvaltning av verksamhetssystem ur ett informations- och arkivperspektiv
• utveckla rutiner och processer för digital informationsförvaltning
• bidra i kommunens digitaliseringsarbete med fokus på långsiktigt informationsbevarande.
Hos oss får du en nyckelroll i kommunens fortsatta digitalisering. Du blir en viktig resurs i arbetet med att utveckla hållbara arbetssätt för informationshantering och långsiktigt bevarande, samtidigt som du bidrar till ökad rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av liknande arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet
• god kunskap om arkivlagstiftning, offentlighetsprincipen och informationshantering
• erfarenhet av eller stort intresse för e-arkiv, digital arkivering och informationsförvaltning
• god förståelse för verksamhetssystem och digitala informationsflöden
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med e-arkiv eller digitala arkivleveranser
• erfarenhet av projektledning eller förändringsarbete
• kunskap om metadata, informationsmodeller eller digitalt bevarande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk samt har förmåga att se helheten i organisationens informationshantering. Du trivs med att driva utvecklingsarbete, skapa goda samarbeten och omsätta regelverk till praktiska lösningar. Du är pedagogisk, kommunikativ och har ett genuint intresse för digital utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Kansliavdelningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Medborgarservice +46406256000 Jobbnummer
10010562