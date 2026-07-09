Kommunarkivarie
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Enköping Visa alla bibliotekariejobb i Enköping
2026-07-09
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Enköpings kommun söker kommunarkivarie. Vi är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Kommunledningsförvaltningen (KLF) är Enköpings kommuns centrala förvaltning. Här arbetar cirka 190 medarbetare med att leda, samordna och utveckla kommunen – alltid med fokus på att skapa nytta för dem vi finns till för.
Tjänsten som kommunarkivarie tillhör avdelningen för ledningsstöd inom KLF. Avdelningen är uppdelad på två enheter: enheten för utredning och kommunarkiv samt enheten för kansli. Du blir en del av kommunarkivet, ett team bestående av två kommunarkivarier och en arkivassistent. Hos oss erbjuds du ett gott arbetsklimat där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vårt analoga arkiv och vårt e-arkiv innehåller arkivmaterial från en stor mängd nämnder och verksamheter som varit verksamma i kommunen. Tillsammans berättar arkiven om Enköpings utveckling och invånarnas liv från 1700-talet fram till 2020-talet.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en rättssäker, transparent och effektiv informationshantering i en kommunal verksamhet? Trivs du i en roll där utveckling, rådgivning, strategier och operativt arkivarbete ingår? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Som kommunarkivarie ingår du i samtliga av kommunarkivets arbetsområden, vilket innebär tillexempel myndighetsutövning, rådgivning, strategiskt och praktiskt arkivarbete.
Du kommer även vara delaktig i arbetet med både det befintliga e-arkivet och projektet för att köpa in ett nytt e-arkiv. Det nya e-arkivet är tänkt att införas under 2027.
Kommunarkivets analoga arkivbestånd om cirka 2500 hyllmeter förvaras tillfälligt i en depå i Upplands-Väsby. Depån hanteras av en upphandlad leverantör. Framtagningar och viss annan arkivhantering görs på beställning av kommunarkivets personal. Resor till Upplands-Väsby kan förekomma, i dagsläget har det dock endast rört sig om enstaka tillfällen per år.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• ge råd inom arkiv- och informationshantering,
• handlägga utlämnande av allmänna handlingar samt genomföra sekretessbedömningar,
• genom tillsyn kontrollera att nämnderna efterlever kraven i arkivlagen,
• ta emot analoga och digitala arkiv från kommunens nämnder,
• arbeta med strategiska informationshanteringsfrågor, exempelvis framtagande/uppdatering av kommunövergripande styrdokument/vägledningar inom arkivområdet,
• utföra visst förteckningsarbete och
• vara med och utveckla kommunarkivets processer och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom arkivvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete inom offentlig arkivverksamhet
• relevanta kunskaper om offentlighets- och arkivlagstiftning
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• kunskap om earkiv,
• erfarenhet av arbete med större arkivbestånd och
• B-körkort.
För att lyckas i rollen är du trygg i din yrkesroll och har förmåga att göra välgrundade bedömningar även i komplexa situationer. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt med eget initiativ. Du har en god förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du samarbetar väl med andra och kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För vissa befattningar inom Kommunledningsförvaltningen i Enköpings kommun behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan eventuell anställning. Utdraget får vara högst 6 månader gammalt och beställs enkelt via Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Enköping (visa karta
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745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kansli- och utredningschef
Åsa Olsson asa.olsson@enkoping.se +46171626505 Jobbnummer
9997547