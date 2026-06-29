Kommunala ungdomsjobb hösten 2026
Skellefteå kommun / Servicepersonaljobb / Skellefteå Visa alla servicepersonaljobb i Skellefteå
2026-06-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun i Skellefteå
er).
Vill du skaffa erfarenhet som kan öppna dörrar för framtiden? Kanske funderar du på vad du vill göra efter gymnasiet, vill testa något nytt eller tjäna dina egna pengar. Oavsett vilket kan ett ungdomsjobb hos Skellefteå kommun vara ett bra nästa steg.
Genom satsningen Jobb för ungdomar 2026 erbjuder vi ungdomsjobb inom flera av kommunens verksamheter. Här får du möjlighet att lära känna arbetslivet, utveckla nya kunskaper och bidra med ditt engagemang i verksamheter som gör skillnad för människor varje dag.
DIN ROLL
Som ungdomstrainee blir du en del av någon av Skellefteå kommuns verksamheter under en tidsbegränsad period. Var du arbetar och vilka arbetsuppgifter du får beror på verksamhetens behov, men oavsett placering blir du en viktig del av arbetslaget.
Du kan till exempel få stötta kollegor i deras dagliga arbete, hjälpa till vid aktiviteter och arrangemang eller bidra med administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Gemensamt för alla placeringar är att du får möjlighet att lära dig nya saker, samarbeta med andra och utvecklas i en verklig arbetsmiljö.
Vi hoppas kunna erbjuda placeringar inom bland annat skola och utbildning, social verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. När du börjar får du en introduktion till arbetsplatsen och stöd av en handledare som hjälper dig att komma in i arbetet och utvecklas i din roll.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet. Det viktigaste för oss är att du är nyfiken och vill ta chansen att utvecklas genom ditt första eller något av dina första jobb. Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du har en positiv inställning, tycker om att samarbeta med andra och tar ansvar för de arbetsuppgifter du får. Du är engagerad, vill lära dig nya saker och bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid din motivation och din vilja att utvecklas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå kommun är en av regionens största arbetsgivare med verksamheter inom bland annat skola, omsorg, socialt arbete, kultur, fritid och samhällsservice. Genom ett ungdomsjobb får du en inblick i arbetslivet och möjlighet att prova på hur det är att arbeta i en kommunal verksamhet. Samtidigt bygger du erfarenheter, skapar värdefulla kontakter och får meriter som kan vara till nytta inför framtida arbete eller studier.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där människor hjälps åt, utvecklas tillsammans och arbetar för att göra vardagen bättre för andra.
BRA ATT VETA
Det här ungdomsjobbet ingår i satsningen Jobb för ungdomar 2026 och kan sökas av dig som:
gick ut gymnasiet under 2025 eller 2026, eller
omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA).
Anställningsperiod: 1 september–31 december 2026
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Antal platser: 14
Lön: 21 300 kronor per månad före skatt
I stället för personligt brev får du besvara några urvalsfrågor där du berättar om dig själv, dina erfarenheter och vad du vill utveckla genom ungdomsjobbet. Du får också ange vilka verksamheter som intresserar dig mest. Urvalet görs utifrån dina svar och verksamheternas behov.
Beroende på vilken verksamhet du erbjuds placering inom kan du behöva visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret inför en eventuell anställning. Det kan exempelvis gälla arbete inom skola, förskola eller verksamheter som ger stöd till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Om det blir aktuellt ansvarar du själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Vill du få arbetslivserfarenhet, utveckla nya kunskaper och skapa fler möjligheter inför framtiden? Då ser vi fram emot din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "741369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun Kontakt
Kommunal Skellefteå skelleftea.vasterbotten@kommunal.se 010-442 96 77 Jobbnummer
9983050