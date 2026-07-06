Kommunal söker vikarerande rådgivare
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2026-07-06
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Motiveras du av att ge professionell allmänfacklig service? Är du lösningsfokuserad, har ett genuint engagemang för att läsa in dig på olika avtal och lagar - och kan förklara dessa på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt? Vi söker nu dig som vill vara med och göra skillnad för medlemmarna i Kommunal. Låter det lockande? Ansök redan idag!
På Kommunal Direkt arbetar idag ca 20 medarbetare som tillsammans brinner vi för att ge medlemmarna i Kommunal allmänfacklig rådgivning på ett professionellt sätt. Framförallt sker kontakten via telefon men även via andra digitala forum så som mejl, chatt och sociala medier. Därför är det viktigt att du tycker om att ge service både muntligt och skriftligt. De vanligaste frågorna vi får rör medlemskapet, medlemsförmåner, yrkesutveckling, anställningsvillkor, anställningsformer, löner, ledigheter, försäkringar samt frågor om medbestämmande och arbetsmiljö.
Om tjänsten
Som rådgivare arbetar du med att ge allmänfacklig rådgivning och service till Kommunals medlemmar, i första hand via telefon. Du svarar självklart på inkommande samtal och tar även egna kontakter för att kunna ge svar på aktuella frågor. Du bedömer varje enskild fråga utifrån medlemmens situation och ger rådgivning utifrån relevanta lagar och avtal. I uppdraget ingår även att svara på frågor som inkommer via mejl eller sociala medier samt bemanning av livechatt. I tjänsten ingår att arbeta med ett värvningsinriktat fokus. Kommunal befinner sig i en ständig utvecklingsprocess för att möta medlemmarnas behov och branschernas förutsättningar. Kommunal Direkt är en verksamhet som medverkar för att testa nytt, som utvecklar arbetssätt och metoder.
Kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har bred kompetens och erfarenhet, gärna inom Kommunals yrken och branscher, för att kunna ge bästa möjliga service. Det är meriterande om du har erfarenhet från fackligt arbete som förtroendevald, med fördel inom Kommunal, och har goda och dokumenterade kunskaper inom arbetsrätt och/eller arbetsmiljöfrågor. Eftersom rollen innebär att kommunicera både via telefon och i olika digitala forum är det yttersta vikt att du behärskar svenska, både muntligt och skriftligt och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Det är meriterande för tjänsten om du har ytterligare språkkunskaper.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs att du inom ramen för uppdraget är handlingskraftig, kreativ och lösningsorienterad. Du har en mycket god förmåga att med närvaro och respekt möta medlemmar i olika situationer. Som rådgivare är det viktigt att du är pedagogisk i din kommunikation och har förmågan att uttrycka och förklara lagar och avtal på ett klart och tydligt sätt så att medlemmen har möjlighet att förstå. Du trivs med att arbeta i ett team som både gemensamt och individuellt jobbar för att ge bästa möjliga service. Självklart bidrar du med att skapa ett gott arbetsklimat i vårt team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett vikariat med start så snart som möjligt och till den 18 december 2026. Arbetstiden är schemalagd. Vi tillämpar individuell lönesättning. Kollektivavtal finns med Handels tjänstemannaklubb. Tjänsten är placerad i nyrenoverade och trivsamma lokaler på Kommunals förbundskontor, Hagagatan 2 i centrala Stockholm. Vi arbetar i öppet landskap och verksamheten har öppet måndag-fredag klockan 08:00-17:00.
Det är viktigt för oss att du ska trivas och må bra på din arbetsplats. Som anställd på Kommunal erbjuder vi dig ett arbete med kunniga och engagerade kollegor i en trivsam miljö med möjlighet till utveckling i linje med ditt uppdrag. Det är en självklarhet för oss att du omfattas av ett bra kollektivavtal som bland annat innehåller tjänstepension, försäkringar, ett generöst friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider.
Kommunal arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vi vill tillvarata de positiva effekter som en jämn könsfördelning och en ökad mångfald kan tillföra verksamheten. Vi förutsätter att du som söker delar Kommunals värderingar och inser vikten av fackligt arbete
Ansökan och kontakt
Du är varmt välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. I din ansökan vill vi att du motiverar varför just du skulle passa för denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-07-19, urval sker löpande.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta Pierre Skoogh, 010-4429948/0705082710. Facklig företrädare är Anna Lindelöf, Handels tjänstemannaklubb, 010-442 99 65. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kommunalarbetareförbundet
Hagagatan 2 (visa karta
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104 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9994550