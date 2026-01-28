Kommunal primärvård söker sommarvikarier
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Nu är vi snart där igen, vid vår allra bästa tid på året. Sommar i skärgården! Kommunal primärvård, Socialförvaltningen söker sjuksköterskor som vill arbeta på våra underbara öar just då. Vi kan eventuellt hjälpa till att förmedla kontakt gällande boende, om så önskas.
Vi söker vikarier till sommaren 2026 som är intresserade av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Vi är ett härligt gäng sjuksköterskor med ett stort hjärta som tycker att kommunal primärvård är både spännande, stimulerande och utmanande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med personer som är inskrivna i vår kommunala primärvård och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, handledning av personal samt anhörigkontakter.
Är du legitimerad sjuksköterska?
Som legitimerad sjuksköterska så är arbetet till stor del självständigt med ansvar för bedömning, medicinsk behandling och uppföljning. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom enheten, med andra legitimerade yrkesgrupper och övriga medarbetare.
Kvalifikationer/utbildning
Söker du sjuksköterskevikariat ska du vara legitimerad sjuksköterska.
Du har B-körkort och är van att köra bil
Erfarenhet inom kommunal primärvård är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom förmåga att planera och samordna, god samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Vi använder BankID för inloggning och behörighet i våra system.
Arbetstidens omfattning
Vikariat eller timanställning inför sommaren 2026. Arbetstiden för legitimerad personal kommer att förläggas till främst dag, kväll och helg, men det kan även bli aktuellt med någon natt.
Sommaravtal
Timanställda sjuksköterskor som förbinder sig senast 260619 att arbeta minst 19 arbetspass dag/kväll/helg under perioden 260619-260816 kommer att få en extra ersättning motsvarande 175 kr/timma utöver ordinarie timersättning enligt respektive sjuksköterskas anställningsavtal. 19 arbetspass dag/kväll/helg motsvarar 10 nattpass och det går att mixa dag/kväll/helg och natt. Ersättningen kommer att betalas ut tidigast påföljande månad efter att de 19 arbetspassen är gjorda.
Varför inte ta chansen att prova om arbete i kommunal primärvård är något för dig!
Intervjuer och anställning sker löpande så vänta inte med din ansökan.
