Komminister till Växjö Domkyrka
Växjö Pastorat / Prästjobb / Växjö Visa alla prästjobb i Växjö
2026-02-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Nytt år - ny tjänst?
Vill du vara med och forma framtidens kyrkoliv i hjärtat av Småland? Växjö domkyrka söker nu en komminister som vill bidra till en levande katedral med ett rikt gudstjänstliv, ideellt engagemang och plats för fördjupning.
Växjö är en stad som växer snabbt, med många studenter vid Linnéuniversitetet - många internationella och nyfikna på kristna sammanhang. Vi vill nå människor i alla åldrar, men ser ett särskilt behov av att hitta nya vägar att möta och engagera unga, utöver det viktiga konfirmandarbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i det prästerliga uppdraget och trivs med att livet i och kring en katedral rymmer stor variation av människor och liturgiska uttryck. Du har förmåga att växla mellan det nära, lågmälda samtalet och de större liturgiska sammanhangen, har ett öppet förhållningssätt och är bekväm med att företräda Svenska kyrkans bredd av traditioner. Du har en god förmåga att uttrycka dig på fler språk än svenska och vill vara skapa mötesplatser som präglas av mångfald, delaktighet och utveckling av kyrkans uppdrag i vår tid.
Vi söker dig som:
• Är trygg i ditt prästerliga uppdrag och trivs med variationen i livet kring en katedral
• Har förmåga att växla mellan det nära samtalet och de större liturgiska sammanhangen
• Har ett öppet förhållningssätt och är bekväm med Svenska kyrkans bredd av traditioner
• Kan uttrycka dig på fler språk än svenska och vill skapa mötesplatser präglade av mångfald, delaktighet och utveckling
• Är prästvigd i Svenska Kyrkan
Fakta om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Rekrytering kan ske löpande
I samband med rekryteringen begär vi utdrag från belastnings- och misstankeregistret. Ersättning
Fast lön utbetalas 25e varje månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Kontakt
Facklig företrädare för KyrkA
Madelene Grunnesjö madelene.grunnesjo@kyrka.se Jobbnummer
9740278