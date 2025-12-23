Komminister i växande församlingsliv
Säterbygdens församling / Prästjobb / Säter Visa alla prästjobb i Säter
2025-12-23
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säterbygdens församling i Säter
, Falun
eller i hela Sverige
100% komminister till Säterbygdens församling
Vi söker en engagerad präst som älskar att bygga församling, leda gudstjänster och möta människor. Du brinner för den kristna tron och vill göra skillnad i människors vardag. Meriterande är om du har erfarenhet av att samla människor kring gudstjänst och samtal och har ett diakonalt förhållningssätt.
Församlingen. Församlingen arbetar diakonalt med MARY-metoden för att möta människor i långvarig frånvaro från arbetsmarknaden och arbeta för deras upprättelse. Metoden avspeglar sig också i bemötandet i medarbetarlaget och gentemot församlingsbor. Vi arbetar efter värdeorden sedd, älskad och delaktig och vi söker dig som får andra att känna sig sedda, älskade och delaktiga i Säterbygdens församling.
Säters sjukhus har präglat bygden och är en självklar del i församlingen vilket också gör att församlingen har en tydlig diakonal inriktning. Vi möter människor i alla livets skeden och tillstånd. Skönvikskyrkan som är sjukhuskyrkan på orten är livaktig och välbesökt.
Barn- och ungdomsverksamheten är oerhört välbesökta och församlingen är en självklar mötesplats för barn, familjer och ungdomar. Efter årsskiftet satsar vi på mission med en husbil för att kunna möta människor där man samlas oavsett anledning och årstid. Där människor möts skall också kyrkan kunna finnas närvarande.
Säterbygdens församling har ett rikt och varierat gudstjänstliv och man kan fira mässa nästintill dagligen. Församlingen har också ett rikt och levande musikutbud i samband med gudstjänster och mässor.
Vi är ett flexibelt och prestigelöst medarbetarlag som med glädje och energi möter församlingens olika behov. Vi samarbetar och stöttar varandra och hittar konstruktiva lösningar för att lösa uppgifterna.
Arbetsuppgifter.
Det växer i Säterbygdens församling och i ett projekt under två år där vi fortsätter att bygga upp och stabiliserar allt som händer behövs en extra komminister. Faller det så väl ut som vi ber att det ska göra permanentas tjänsten.
Tjänst kommer att vara en del i de många gudstjänster och kyrkliga handlingar vi har per år, leda gudstjänst och i övrigt vara en del i det livliga församlingsbygget där prästerliga insatser behövs, såsom själavård och kristen fördjupning.
Gudstjänst- och andaktslivet är varierande och all verksamhet har riktning mot altaret och kristen fördjupning. Du kommer att ingå i ett team på drygt 25 helårsarbetare varav tre är dina prästkollegor (kyrkoherde, ungdomspräst och en komministertjänst med viss inriktning mot Sjukhuskyrkan).
Vi har också förmånen att ha stöd av flera pensionerade präster som stöttar upp vid behov. 40 timmars flexibel arbetsvecka tillämpas och arbetstiderna kan vara skiftande. Du tjänstgör varannan helg och ansvarar då för lördagens dop och söndagens gudstjänster.
Var? Säterbygdens församling utgör samma geografiska område som Säters kommun, församlingen är belägen i södra Dalarna med närhet till Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora samt Västerås, Uppsala och Stockholm inom ett par timmars sträcka. I Säter finns den gamla vackra trästaden och landsbygden är böljande i Stora Skedvi, Silvberg och Gustafs. Församlingen har fyra kyrkor och tre församlingsgårdar som är livaktiga i verksamhet. Vi hoppas du kommer att trivas och vilja bo i församlingen.
Tjänsten omfattar 100%. 3 månaders provanställning tillämpas. Faller det väl ut blir tjänsten i projekt under två år med möjlighet till permanentning.
B-körkort är ett krav för tjänsten
Fackliga organisationer
Vision, Jimmy Sjögren, 076-147 78 15. Jimmy.sjogren@fv.vision.se
Kyrkans akademikerförbund, medlemsservice@kyrka.se
Chef och arbetsledare är Kyrkoherde Forshaga Susanne Brännhammar (susanne.brannhammar@svenskakyrkan,se, 076-6981614). Intervjuer sker löpande med kyrkoherden och ledningsgruppen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säterbygdens församling
(org.nr 252004-2462), https://www.svenskakyrkan.se/saterbygden
Corianders Allé 2 (visa karta
)
783 30 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Susanne Brännhammar susanne.brannhammar@svenskakyrkan.se 076-6981614 Jobbnummer
9662281