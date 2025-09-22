Komminister 100%
Södertälje pastorat, Östertälje församling / Prästjobb / Södertälje Visa alla prästjobb i Södertälje
2025-09-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje pastorat, Östertälje församling i Södertälje
Södertälje ligger naturskönt mellan Östersjön och Mälaren.
På västra sidan av kanalen finns Södertälje församling och på östra Östertälje församling och Kyrkogårdsförvaltningen. Nordväst om Södertälje, på en halvö i Mälaren ligger Enhörna. Tillsammans är vi ca 120 anställda och vi bildar Södertälje pastorat.
Nu söker Östertälje församling en komminister som tillsammans med EFS missionsförening vill leda, organisera och utveckla verksamheten i samarbetskyrkan i Hagaberg. Delar av tjänsten som bibelärare på Hagabergs folkhögskola. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är relationsskapande och kreativ samt är driven i ditt arbete. Du har förmågan att delegera. Du är trygg i dig själv, har god självkännedom och förmåga att vara prestigelös och flexibel.
Du är väl förankrad i kyrkans tro och med en nyfikenhet att agera efter din övertygelse, en teologiskt reflekterande och inspirerande förkunnare. Du trivs med att leda gudstjänster och att undervisa. Du har kännedom om EFS som rörelse inom Svenska kyrkan.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
- att tillsammans med övriga medarbetare och i samverkan med andra aktörer verka i närområdet enligt kyrkans uppdrag.
- leda gudstjänster, kyrkliga handlingar och utöva själavård.
- vårda det ideella engagemanget i församlingen
- arbeta för att människor ska känna delaktighet
- bibelundervisning på Hagabergs folkhögskola
Vi vill att du
- Erfarenhet av pastoralt arbete, undervisning och själavård.
- God förmåga att möta människor i olika livssituationer och med olika bakgrund.
- Förmåga att kommunicera och samarbeta.
- Engagemang för folkbildning och en vilja att arbeta i en dynamisk utbildningsmiljö.
- Prästvigd i Svenska kyrkans ordning
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av EFS
- Erfarenhet av och kunskap om folkhögskolans pedagogik
- Erfarenhet från andra kyrkliga utbildningsinstitutioner
- Flerspråkighet Övrig information
- Tjänsten kräver både bil och körkort.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
- Du skall också kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat, Östertälje församling Kontakt
Karin Blom 08-55091419 Jobbnummer
9520504