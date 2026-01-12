Kommersiell uthyrare för konsultuppdrag
Kommersiell uthyrare för konsultuppdrag
Ett uppdrag för dig som är trygg i kommersiell uthyrning och vill bidra med struktur samt utveckla processer.
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en erfaren kommersiell uthyrare med administrativ profil. Uppdraget startar omkring februari och pågår initialt under våren, med möjlighet till förlängning fram till augusti.
Uppdraget syftar till att stötta den befintliga kommersiella uthyrningsfunktionen, med fokus på administration, kvalitetssäkring samt utveckling av processer och rutiner. Du kommer att arbeta nära nuvarande kommersiell uthyrare, som fortsatt ansvarar för externa kontakter och avtalsfrågor.
Detta är ett konsultuppdrag där din erfarenhet och struktur kommer vara central för att skapa långsiktigt hållbara arbetssätt inom uthyrningen.
Tjänsten är placerad norr om Stockholm.
Dina ansvarsområden
I rollen fungerar du som ett administrativt och strategiskt stöd inom kommersiell uthyrning, med fokus på ordning, kvalitet och effektivitet i processerna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Stötta kommersiell uthyrare i det dagliga arbetet med fokus på administration.
Arbeta med att se över, utveckla och dokumentera processer och rutiner inom kommersiell uthyrning.
Säkerställa korrekt hantering av underlag, ärenden och information i system.
Bidra till struktur och kvalitetssäkring i uthyrningsflödet.
Fungera som bollplank i frågor som rör arbetssätt, systemstöd och processutveckling.
Arbeta nära verksamheten för att skapa effektiva och hållbara rutiner.
Vår kund är ett bostadsbolag norr om Stockholm, som arbetar långsiktigt med utveckling, kvalitet och professionalitet i sin förvaltning.
De erbjuder en arbetsmiljö som präglas av engagemang, öppenhet och en positiv laganda. Organisationen har en stark kultur där balans mellan arbete och privatliv är en självklarhet, och där medarbetarnas välmående står i fokus.
Här erbjuds attraktiva förmåner och ett aktivt arbete med hälsa och trivsel, samtidigt som bolaget kontinuerligt utvecklar sitt arbetsgivarerbjudande. Ambitionen är tydlig - att vara en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och vill stanna över tid.Bakgrund
Vi söker dig som har lång erfarenhet av kommersiell uthyrning, med särskilt god förståelse för processer, rutiner och administrativa flöden. Du är trygg i hur uthyrningsarbete bör bedrivas och har lätt för att se förbättringspotential i befintliga arbetssätt.
Du är van att arbeta konsultativt, stödjande och strukturerat, och trivs i en roll där du får bidra bakom kulisserna snarare än att stå i frontlinjen.
Vi söker dig som har:
Mångårig erfarenhet av kommersiell uthyrning.
Mycket god förståelse för uthyrningsprocesser och administrativa rutiner.
Stark administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat.
Erfarenhet av fastighetssystem, gärna Vitec.
Förmåga att snabbt sätta dig in i befintliga arbetssätt och bidra med förbättringar.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och prestigelös. Du har ett analytiskt förhållningssätt och trivs med att skapa ordning, tydlighet och fungerande rutiner.
Du är självständig men samarbetsorienterad, och har lätt för att stötta kollegor genom kunskapsdelning och ett professionellt bemötande. Din trygghet och erfarenhet gör att du snabbt skapar förtroende i organisationen.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
