Kommer du från besöksnäringen, gillar tetris och vill jobba som - Watersheds AB - Receptionistjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Watersheds AB

Watersheds AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-06-29Vi är ett litet företag som driver de tre rekryteringskoncepten - Sasongspersonal.se ( http://Sasongspersonal.se), Stadspersonal.se ( http://Stadspersonal.se) och Watersheds varav ett är mer känt och aktivt än övriga.Nu finns möjlighet att göra praktik eller söka anställning som junior rekryterare med möjlighet att växa in i roller som kontorschef, projektledare eller kanske VD framöver.Vi håller till i Gamla stan, Stockholm. Vi vill att du är fysiskt på plats, då vi även har ansvar för kontorsuthyrning (mindre skala).Du kommer trivas om du kan svara JA på följande frågor:1. Jag vet "på riktigt" vad det innebär att driva ett litet, entreprenörsstyrt företag.2. Jag är en person med brett kunnande och det jag inte kan, ser jag till att hämta kunskap kring, först på egen hand, sen genom att fråga.3. Jag är lite av en språkpolis och språkjonglör. Inga felstavningar, syftningsfel eller särskrivningar.4. Jag har förståelsen och kunskapen att skapa en hälsosam balans mellan viktiga detaljer/noggrannhet och ett relativt högt tempo.5. Jag har viljan och drivet att aspirera på tjänsten som kontorschef i en framtid.6. Jag gillar att varva skratt och lättsamhet med analytiska, målinriktade samtal.För att du ska trivas, tror vi även att du är/har:jobbat inom besöksnäringen några år och har energin, snabbheten.erfarenhet av entreprenörskap gm egen erfarenhet eller familjemedlem.förståelse för att sälj är en av grundstenarna för att snurra runt ett företag.drivet att leda affärer i mål, inte låter situationer styra dig. Ett mål är ett mål.självgående, lättsam, stöttålig, positiv.ett friskhetsfokus - knep för att inte bli förkyld, orolig, trött m m.en person som tar ansvar, äger dina affärer, dina tillkortakommanden och felbedömningar. Skylla på andra är inte din grej.synen för vad som behövs göras på ett kontor: tömma diskmaskinen, torka av bänkar, fälla ner toalocket, släcka lampor, tända ljus. Det finns inte "någon annan" anställd med de uppgifterna.en giver. Du skejtar inte dig igenom uppgifterna, du fuskar inte, du slarvar inte, du bidrar och är stolt över det.personen som inte pustar, skjuter fram eller hittar ursäkter när det ska borras, hängas, lyftas, släpas, beställas, hämtas. Just do it!en ärlig, rak, respektfull person som kommer i tid.förståelse för att du måste återkoppla, dokumentera, rapportera omsorgsfullt.humor, är lättsam, gillar transparens.älskar tetris (du kommer förstå vad vi menar när du väl börjar med rekryteringen)Dessutom är du uppdaterad med teknik, lösningsorienterad och kreativ, .Vi jobbar i verktyg som: Teamtailor, Google Drive, OneFlow, Typeform, Mailchimp, Fortnox, Zoho m fl.Vi använder iPhone och Macbook - du bör vara van vid detta.Känner du att ovanstående väl inte var något anmärkningsvärt och att du är frisk samt kan jobba ihop med flera andra på kontoret utan corona-oro, så ser vi mycket fram emot att du söker!Välkommen!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-15Watersheds AB5837497