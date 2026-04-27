Kommendant
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) skapar och säkrar Försvarsmaktens uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG stödjer krigsförband så att de kan utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans ökar vi Försvarsmaktens operativa effekt på både nationell och internationell nivå.
Som kommendant vid FMLOG Stabs Ledningsstödsavdelning får du möjlighet att arbeta och utvecklas i rollen som logistikkoordinator. Du bör vara en individ som fångar uppkomna uppgifter med strävan att i största möjliga mån understödja stabens medarbetare. Det kan innebära allt från inventering till beställningar, bokningar, samverkan med stödfunktioner, underhåll av befintlig materiel samt administrativt arbete i Försvarsmaktens system. Tjänsten innebär frihet under ansvar och du har stor egen påverkan på hur du formar din roll som kommendant.
Om enheten:
Stabsavdelningen tillhör staben på FMLOG och är just nu lokaliserade på Gärdet i Stockholm. Ledningsstödssektionen är en av fyra sektioner under stabsavdelningen. Ledningsstödssektionen, där kommendanten ingår består av både civila och militära medarbetare som tillsammans har till uppgift att understödja FMLOG:s stabschef i den dagliga ledningen av FMLOG. Här ingår bland annat att inrikta och samordna verksamhet på kort och medellång sikt. FMLOG:s ledning och stab planerar att flytta till nya kontorslokaler i Solna, under 2027.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hålla ordning och reda på stabens utrustning, materiel och inventarier.
Hantera, följa upp och ta hand om leveranser för beställningar.
Leda olika projekt som rör styrning och uppföljning av staben eller andra prioriterade områden.
I övrigt stödja stabschefens löpande styrning och uppföljning av staben och FMLOG utefter behov.
Samordning av stabens lokalärenden mot fastighetsägare och Fortverket.
Ansvar för stabens fordon.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Microsoft Office
God förmåga i både svenska och engelska i tal och skrift
Körkort, minst behörighet B
Meriterande:
Genomförda och godkända utbildningar för förnödenhetsförsörjning i system PRIO/SAP
Godkänd GU/GMU (Grundläggande militär utbildning/värnplikt)
Erfarenhet av tjänstgöring vid militär stab
Erfarenhet av arbete med serviceledning och drift av servicetjänster, träning, bokningstjänster och liknande
Dokumenterad erfarenhet av datorbaserat arbete med stödsystem inom logistikområde, ex. PRIO, LIFT
BE-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar dig an tjänsten med ett ansvarstagande och omsorgsfullt bemötande i din serviceroll. Det kommer krävas av dig att du uppvisar god social förmåga och möjlighet att vara flexibel till de varierande arbetsuppgifterna. Det är av stor vikt för oss att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga då du kommer att jobba som en nyckelperson på staben och samarbeta med samtliga avdelningar.
Vi söker en person med gott ordningssinne och en problemlösande inställning där du får eget ansvar att lösa tilldelade uppgifter. Att vara handlingskraftig, initiativrik och att kunna arbeta under press är en förutsättning för att förbandet ska fungera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Heltid. Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten).
Arbetsort: Stockholm.
Befattningen är civil.
Frågor rörande:
Rekryteringsprocessen: HR-generalist, Caroline Henriksson, 08-788 75 00.
Befattningen: Rekryterande chef, Andreas Johnsson, 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO Anders Thulin
OFR/S Emanuel Derwinger
SEKO Lars-Erik Selström
OFR/O Bengt Rainer
Samtliga ovan nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 maj 2026. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas, i rutan för ansökningsbrev skriver du endast "enligt instruktion".
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
