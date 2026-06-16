Kommande uppdrag inom HR, rekrytering & lön
Poolia AB / Personaltjänstemannajobb / Jönköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Jönköping
2026-06-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med HR, lön eller rekrytering och samtidigt utveckla din kompetens i varierande uppdrag hos olika arbetsgivare? Som konsult får du möjlighet att bredda din erfarenhet, testa nya branscher och bidra med din kompetens där den behövs som mest.
Detta är en intresseannons, vilket innebär att du inte söker en specifik tjänst, utan lämnar din profil till oss inför kommande uppdrag. När nya möjligheter dyker upp matchar vi dem mot din bakgrund och dina mål.
Om uppdraget
Som konsult blir du anställd av oss men arbetar ute hos våra kunder i uppdrag som varierar i längd och omfattning. Det kan handla om roller inom HR-administration, rekrytering och onboarding, löneadministration, employer branding eller andra generalist- och specialistuppdrag inom HR-området.
Vi samarbetar med både större och mindre organisationer, vilket ger dig möjlighet att bygga erfarenhet i olika miljöer och skapa ett brett nätverk. Du får tryggheten i en arbetsgivare som stöttar din utveckling samtidigt som du får variationen i att arbeta i olika uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker både dig som är nyexaminerad inom HR, personalvetenskap eller lön och vill starta din karriär, samt dig som har något eller några års erfarenhet inom HR, rekrytering, lön eller liknande och vill ta nästa steg.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att möta nya människor och arbetsmiljöer. Du har en nyfikenhet och vilja att utvecklas samt en god förmåga att bidra i olika sammanhang.
Känner du igen dig? Skicka in din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig när vi har uppdrag som matchar din profil.
Om Poolia
Poolia är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens mest erfarna rekryteringskonsulter.
Vi har gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande – Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917057-2055340". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9965718