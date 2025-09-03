Kommande uppdrag inom - HR, rekrytering & lön
2025-09-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker ständigt efter olika roller inom HR för kommande uppdrag runt om i Östergötland. Vi arbetar både med konsultuppdrag och direktrekryteringar, detta styrs av våra kunders behov. Våra kunder är inom både den privata och offentliga sektorn och i varierande storlek. Genom att skicka in din intresseanmälan via denna annons öppnar du dina dörrar för nya och spännande utmaningar, välkommen till vårt nätverk!
Vanligt förekommande tjänster:
• HR-specialist/generalist
• HR-konsult/chef
• HR-assistent
• HR-administratör
• Rekryterare
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag.
Vi kommer att kontakta dig när vi har ett aktuellt uppdrag som matchar din profil.
Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Arbetsuppgifterna varierar efter kundens behov men vanligt förekommande önskemål på kunskap är följande:
• Personaladministration
• Rekrytering & onboarding
• Arbetsrätt & avtal
• Arbetsmiljö & trivsel
Vem är du?
Du har troligtvis en personalvetarexamen eller erfarenhet av personalarbete i någon form. Antingen är du nyexaminerad eller besitter en lång och gedigen erfarenhet av brett eller specialiserat HR-arbete. Viktigt är att du vill bygga vidare på din kompetens och skapa mer erfarenhet hos någon av våra kunder. Du bör ha en god kommunikativ förmåga, intresse för affärsmannaskap och en naturlig känsla för service.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
