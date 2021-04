Kombinerad tjänst receptionist/städning 70% på vandrarhem - Kvibergs Vandrarhem AB - Receptionistjobb i Göteborg

Kvibergs Vandrarhem AB / Receptionistjobb / Göteborg2021-04-05Kvibergs vandrarhem & stugby söker förstärkning till vårt team! Vi erbjuder ett roligt jobb med varierande arbetsuppgifter där vi möter gäster från hela världen.Vi letar efter en person med ett positivt förhållningssätt, ett öga för detaljer och som kan hantera ett emellanåt högt tempo med flera arbetsuppgifter samtidigt.Tjänsten innebär att man arbetar både i receptionen och städar. I receptionen är man ansiktet utåt för företaget och är avgörande för det intryck gästen får av boendet. Det är därför viktigt att du tycker om gästservice, har god datavana och du ska kunna tala och skriva svenska och engelska obehindrat. Receptionisten har ansvaret då annan arbetsledare inte är på plats och det är därför även av största vikt att du är självgående och ansvarstagande.Tjänsten innebär en del ensamarbete på kvällar och därför är det viktigt att du har fyllt 20 år.Schemat löper över dag/kväll/helg med pass på: 08.00-14.00, 14.00-20.00 (22.00), och under dessa speciella tider kan andra pass förekomma ex. 09.00-17.00. Schemat är löpande med ca varannan helg men kan ändras under v. 29-32 då våra öppettider utökas.Arbetet som receptionist innebär arbetsuppgifter såsom in- och utcheckning, rumsbokningar via telefon och mail och kassahantering etc.Arbetet som städare inkluderar städning av rum, stugor och allmänna ytor. Här behövs att du har ett öga för detaljer, kvalitetsmedveten och en är en lagspelare.Kvibergs Vandrarhem och stugby är ett familjeägt vandrarhem sedan 1995 med 48 rum och 22 stugor beläget i Kviberg, Göteborg. Här erbjuds gästen ett trivsamt, citynära boende till bra pris. Läs gärna mer på www.vandrarhem.com Frågor om tjänsten svaras på mail: jobb.kvibergs@gmail.com , vi har tyvärr inte möjlighet att besvara frågor via telefon.Vi börjar med intervjuer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. #jobbjustnuDu startar efter överenskommelse men ska kunna börja utbildas senast 17 maj.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-01Kvibergs Vandrarhem ABLILLA REGEMENTSVÄGEN 3541527 GÖTEBORG5671693