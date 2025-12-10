Kombinerad tjänst Fritidsledare/fritidspedagog och kök
Granbergsdals skola, Ekonomisk fören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Karlskoga Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Karlskoga
Granbergsdals skola är skolan som ligger på landet och har barnen i centrum.
I Granbergsdals natursköna miljö arbetar vi med barnomsorg och undervisning i mindre barngrupper. Vi har behörig personal och vi följer läroplaner och andra riktlinjer. På skolan finns skola, fritidshem och förskola. Vi arbetar efter rådande läroplaner i enlighet med Grön flagg profil.
Vi söker nu en fritidsledare som kommer arbeta på vårt fritids. Innan fritids tiden kombineras tjänsten med servering i vår lilla matsal. Det innebär servering och vanliga köks bestyr. Vi är ett mottagningskök så matlagning ingår inte.
Vi söker dig som är kreativ, driven och strukturerad. Här arbetar vi lösningsfokuserat så du behöver se lösningar istället för problem. Vi lägger stor vikt vid att du bidrar till vårt positiva arbetsklimat. Stor vikt läggs vid din barnsyn och ditt förhållningsätt mot barn och kollegor.
Tjänsten är en 80% tjänst och möjlighet kan finnas att arbeta mer.
Vi är en verksamhet som jobbar tillsammans för våra barn och för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs.
Passar det in på dig så skicka in din ansökan.
Intervjuer startar efter den 10 januari 2026. Vi intervjuar löpande och anställer då rätt kandidat hittats till jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: cecilia.piacenza@granbergsdalsskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Granbergsdals skola, Ekonomisk fören
, https://granbergsdalsskola.se/
Granbergsdal 279 (visa karta
)
691 92 GRANBERGSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Granbergsdals Skola Jobbnummer
9637542