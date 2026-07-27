Kombinerad tjänst - simhall och park
Piteå Kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Piteå Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Piteå
2026-07-27
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du får ta eget ansvar, möta människor och växla mellan inne- och utemiljö? Nu söker vi en medarbetare till en kombinationstjänst där du arbetar med lokalvård på simhall under delar av året och med parkarbete sommartid.
Hos oss är du med och skapar det bästa för Piteå - en trygg, trivsam och välskött miljö där både invånare och besökare känner sig trygga och uppskattade. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du får ta stort ansvar.
Under sommarsäsongen arbetar du med:
Park och utemiljö
Skötsel av grönytor och allmänna ytor
Bidra till en trivsam och välkomnande utemiljö
Under vintersäsongen arbetar du med:
Lokalvård och dagligt underhåll
Kassa, reception och kundservice
Att ge våra besökare ett gott bemötande och bra serviceKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i ett arbete där du får ta eget ansvar och arbeta självständigt samtidigt som du är en del av ett team. Tidigare erfarenhet av lokalvård, service eller likande är meriterande. Tidigare erfarenhet av park och/eller utemiljöarbete är en fördel.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och har ett gott kundbemötande
Ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
Självgående och trygg i att planera din arbetsdag
Flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter
Vill lära dig nya arbetsuppgifter
Vi lägger stor vikt vid dina personlig kompetens och din vilja att ta ansvar. B-körkort är ett krav.
Mer om tjänsten
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100%.
Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag.
Utdrag ur belastningsregister krävs för denna anställning.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaikpf
- För ett aktivt Piteåhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Bor du inte i Piteå men vill flytta hit? Då kan vi hjälpa dig!
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal Norrbotten
Inger Laitamaa Inger.laitamaa@pitea.se Jobbnummer
10011975