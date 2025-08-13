Kombinerad roll som Psykolog och biträdande verksamhetschef Jönköping
2025-08-13
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Till vår nystartade NP-mottagning i Jönköping söker vi dig som är psykolog och vill kombinera ditt kliniska arbete med att utveckla och driva vår enhet i rollen som biträdande verksamhetschef. Vi ser fram emot att du blir en del av oss!
Om rollen
Tjänsten är i huvudsak en klinisk roll som utredande psykolog på mottagningen samt även som biträdande verksamhetschef för att stötta verksamhetschef med administrativt och operativt utvecklingsarbete.
Som psykolog kommer du arbeta med neuropsykiatriska utredningar av främst barn (0-5år) och unga (6-17år) där du i team med läkare kommer ansvara för utredning och diagnostisk bedömning av adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att i rollen även kombinera utredning av vuxna.
I rollen ges du möjlighet att fördjupa din kunskap kring det senaste forskningen gällande utredning och NPF. Som stöd har du tydliga manualer för utredningsförfarandet med utgångspunkt i nationella vårdprogram och den senaste evidensen samt regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt. Träffa våra psykologer på vår karriärsida.
Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i den lokala ledningsgruppen som även består av medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA). Tillsammans utvecklar ni mottagningen framåt och ser till att verksamheten når uppsatta mål. Du ersätter även verksamhetschefen vid behov. För rätt person är detta en stor chans att ta plats och växa i takt med WeMind psykiatris utveckling.
Din nya arbetsplats
1 januari 2025 öppnades WeMinds neuropsykiatriska utredningsenhet för barn, unga och vuxna i Jönköping. Mottagningen ligger centralt i Jönköping med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Arbetet på enheten följer nationella riktlinjer och vilar på evidensbaserade metoder. Våra arbetssätt är strukturerade och samtidigt flexibla och det dagliga arbetet kommer präglas av prestigelöshet, samarbete och öppenhet.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om digKvalifikationer
Legitimerad psykolog med arbetslivserfarenhet från barnpsykiatrin
Minst 3 års erfarenhet de senaste 5 åren av neuropsykiatriska utredningar av barn och unga
Meriterande
Chefs- och ledarerfarenhet, helst inom hälso- och sjukvården
Erfarenhet av att leda och fördela arbetet i den operativa verksamheten, parallellt med att ha arbetat med att ta fram och implementera nya rutiner, processer och arbetssätt
Du är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Du är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Som person inspirerar och engagerar du i vardagen genom en positiv inställning och du tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
I rollen som biträdande verksamhetschef varvas operativa arbetsuppgifter med korta deadlines med mer övergripande verksamhetsplanering. Vi söker därför dig som är flexibel och har lätt för att skifta fokus.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Jönköping
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information om tjänsten eller ett förutsättningslöst samtal kontakta:
Sara Shoshtari, Chef ÖVP Sverige, 073-4449616 sara.shoshtari@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen! Sara Shoshtari
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
