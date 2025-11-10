Kombinerad pedagogtjänst på Åtteråsskolan, vikariat
2025-11-10
Åtteråsskolan är en F-3 skola i naturskön miljö med cirka 240 elever som är fördelad i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3.
Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass till årskurs 3. I förskoleklassen finns det tre paralleller och årskurs 1, årskurs 2 samt årskurs 3 är tvåparallelliga. På skolan finns fem fritidshemsavdelningar.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som grundskollärare på skolan i årskurs 1-3 där vi arbetar i ett tvålärarsystem. Du och din lärarkollega är båda ansvariga lärare som undervisar i helklass, större eller mindre grupp samt enskilt. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans leder och utvecklar det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Tjänsten anpassas utifrån skolans och elevernas behov och din behörighet. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du har ett stort intresse för att använda modern teknik i undervisningen. I Gislaveds kommun använder vi lärplattor som en naturlig del i det pedagogiska arbetet i grundskolan.
Del av din tjänst kommer att vara på skolans fritidshem, där du planerar och leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor utifrån läroplanens mål för fritidshemmet.Kvalifikationer
- Du är legitimerad grundskollärare F-3 och grundlärare i fritidshem.
- Du har erfarenhet av arbete i skola och/eller fritidshem.
- Du är insatt i arbetet med extra anpassningar.
- Du är flexibel både vad gäller innehåll och arbetstider. Allt för att möta våra elever och vår verksamhet på bästa sätt.
- Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt - en lagspelare.
- Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
- Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
- Du trivs med att leda och/eller driva utvecklingsfrågor, främja nya tankar och idéer med dina kollegor som för Åtteråsskolan framåt.
- Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa god stämning och en god arbetsmiljö.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår samt att du är legitimerad lärare i F-3 och i fritidshem.
Är du den vi söker? Vill du vara en del av vår framgång och vara med i vårt spännande arbete med att fortsätta utveckla Åtteråsskolan? I så fall ska du söka till oss! Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Anställningsvillkor
Utdrag krävs från belastningsregistret vid anställning.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Åtteråsskolan F-3 Kontakt
Eva Kiratsopoulou 0371-81414 Jobbnummer
9595937