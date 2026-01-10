Kombinera ditt deltidsjobb med lagerarbete!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö
2026-01-10
Vill du jobba extra inom lager och vara en viktig del av ett effektivt och trivsamt team? Nu söker vi engagerade medarbetare som kan hoppa in vid behov hos vår kund i Växjö.
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter som kan innefatta containerlossning, plock och pack.
Arbetstiderna är vanligast förlagda måndag-fredag kl 07.30-12.00.
Ett krav är att du ska kunna jobba minst 2 vardagspass i veckan men också kan ha möjlighet att hoppa in på kort varsel.
Du kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
• Har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (egen verksamhet eller annat deltidsjobb)
• Är flexibel och kan arbeta vid behov, ibland med kort varsel
• Är noggrann, ansvarstagande och positiv
• Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
• Har god svenska i tal och skrift
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Detta är ett deltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)
352 45 VÄXJÖ
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com
9677079