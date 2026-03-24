Kom och jobba med oss i Norrbotten!

2026-03-24
Region Norrbotten är en dynamisk och innovativ arbetsplats som ständigt strävar efter att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården samt andra viktiga samhällsfunktioner för invånarna i Norrbotten. Genom att använda modern teknik och digitala lösningar vill vi uppnå våra strategiska mål och säkerställa en hållbar framtid.
Enheten Medicintekniska system på IT/MT-avdelningen ansvarar för system och utrustning som är avgörande för vårdens funktion. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheten och är organiserat i olika förvaltningsobjekt, bland annat laboratoriemedicin.
För att stärka den långsiktiga planeringen och skapa en mer strukturerad hantering av investeringar och avtal kopplade till laboratorieverksamhetens utrustning och system etablerar vi nu en ny roll inom detta förvaltningsobjekt.
Vi söker
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom teknik, IT, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med teknisk förvaltning, investeringar eller avtal kopplade till tekniska system eller utrustning
Goda språkliga kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av laboratorieverksamhet
Erfarenhet av offentlig upphandling
Erfarenhet av ITIL och pm3
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, analytisk och trivs med administrativa arbetsuppgifter där noggrannhet och ordning är centralt. Du har förmåga att hantera komplex information på ett systematiskt sätt och säkerställer kvalitet i det du levererar. Du har även en god samarbetsförmåga och är skicklig på att samordna och driva frågor tillsammans med olika professioner och verksamheter.
Det här får du arbeta med
Som Delområdesansvarig arbetar du i nära samverkan med förvaltningsledningen och ansvarar för ett avgränsat delområde inom förvaltningsobjektet med fokus på investeringar och avtal.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Samordna, planera och beställa reinvesteringar samt genomföra behovs- och nyttoanalyser som underlag för prioritering och beslut
Delta i upphandlingar av utrustningar och system
Ansvara för struktur och uppföljning av både externa och interna avtal
Samordna teknikronder
Bidra till långsiktig planering och prioritering i förvaltningsobjektet
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och flöden
Eftersom rollen är ny innebär det en stor möjlighet att vara med och forma rollen samt utveckla arbetssätt och strukturer.
Det här erbjuder vi dig
En stimulerande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att bidra till samhällets utveckling och välfärd
En stor IT/MT-avdelning med många förmågor och roller, vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom organisationen
Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Flextid
Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag-fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Befattningen i anställningsavtalet kommer att vara systemförvaltare. Tjänsten är placerad i Luleå och delar av arbetet kommer att utföras på Sunderby sjukhus.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-117055".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Carolina Forss carolina.forss@norrbotten.se
9816202