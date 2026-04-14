Kom och jobba med mig i sommar!
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Vem är jag då? Jag är en glad kille på 19 år, studerar i Borlänge tar studenten nu i juni. Jag bor i Insjön tillsammans med min familj och våra katter.
Jag lever med autism, IF och fysisk funktionsvariation och behöver hjälp med det mesta i min vardag för att livet ska fungera. Jag kommunicerar lite med tal, men också med tecken och bilder. Jag behöver hjälp av dig att hitta ett socialt liv utanför skolan. Jag tycker om hockey, träna på gym, bada, gå på PMU/loppisar och att åka på utflykter. Kanske kan du hjälpa mig att hitta fler och nya intressen.
De assistenter som jobbar hos mig idag är ett bra team som alla förgyller min vardag på olika sätt. Nu söker jag dig, gärna kille, som är trygg, driftig, påhittig, ansvarstagande och har en stor portion tålamod. Att du är engagerad och känner glädje över att få vara med och bidra till min utveckling tar jag för givet!
För arbete hos mig krävs ett registerutdrag. Beställ det gärna i samband med din ansökan för en snabbare rekryteringsprocess.
Arbetstider: vardagar 13:00-08:00, helger/lov 09:00-09:00
Vardagar (innan studenten) så börjar och slutar du ditt pass i Borlänge, helger och lov så utgår arbetet från Insjön
För denna tjänst krävs det att du:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Är rökfri
Har B-körkort
Att du tål katter, då det finns katter i familjen
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av yrket personlig assistent
Erfarenhet av tecken/teckenspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Kontakt
Unni Viberg unni@civitasassistans.se 0768933880 Jobbnummer
9852673