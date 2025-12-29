Koloniförvaltare
2025-12-29
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som koloniförvaltare kommer du få möjlighet att arbeta med ett brett uppdrag, där du ansvarar för stadens samtliga arrendeavtal för kolonilotter/-områden inklusive drift- och underhållsfrågor för de olika områdena. Du får stor möjlighet att påverka hur stadens koloniområden förvaltas och utvecklas över tid. Du välkomnas till ett glatt och samarbetsorienterat gäng bestående av tre exploateringsingenjörer, en koloniförvaltare samt en avdelningschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Samordning och uppföljning av tillsyn innefattande bl.a. inmätning av stugor, dokumentation kring allmän skötsel på kolonilotter, hantering av tillrättelseärenden mm.
* Fältarbete i form av inspektion vid överlåtelser av kolonilotter inkl. ärendehantering av formell överlåtelseprocess fram till tecknande av arrendeavtal med ny koloniarrendator.
* Ansvara för kommunikationen med koloniarrendatorer i enskilda ärenden samt övergripande med koloniföreningarnas styrelser.
* Hantering av förverkningar av arrendekontrakt inkl. delgivning- och avhysningsprocess.
* Hantering/beställning av rivnings- och återställningsarbeten efter uppsägnings-/avhysningsprocess.
* Hantering/beställning av andra förekommande drift- och skötselåtgärder som utförs av annan förvaltning inom staden samt i förekommande fall av extern entreprenör.Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som är engagerad, social och har lätt för att samarbeta. Det krävs att du har förståelse för vad som behövs prioriteras för att skapa god framdrift samt förmåga att inhämta stöd och skapa goda relationer med såväl kollegor inom förvaltningen som enskilda koloniarrendatorer. Arbetet har en hög arbetsbelastning vad gäller såväl telefonkontakt som fysiska möten som ibland kan uppfattas ha högt tonläge. Vi ser en stor fördel i att du visar öppenhet mot allmänheten och övriga som berörs av vårt arbete.
Vi söker dig med:
* Högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsjuridik, fastighetsförvaltning, lantmäteri, samhällsbyggnad, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Arbetslivserfarenhet av fastighets-/markförvaltning och/eller lantmäteri.
* Förhandlingsvana, god administrativ förmåga och datorvana.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* B-körkort.
Det är meriterade om du:
* Har goda kunskaper om Jordabalken och arrenderättsliga processer.
* Har erfarenhet av projektledning.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor. Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Ta chansen att få vara del av en otroligt engagerad, kompetent, driven och dynamisk Stadsbyggnadsförvaltning, där du är med och fortsätter stärka Landskrona på den fantastiska utvecklingsresa som staden driver!
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Om arbetsplatsen
Förvaltningen av koloniområdena sköts av Mark- och exploateringsavdelningen (förkortning MEX) som är en del av Stadsbyggnadsförvaltningen. MEX är stadens avdelning för utveckling/förädling och förvaltning av stadens markinnehav, och ansvarar även för stadens exploateringsverksamhet för att tillgodose behovet av bostads- och verksamhetstomter. Det innebär att vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer de fastigheter och den mark som staden behöver och äger för att kunna utveckla staden på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Landskrona stad har en lång tradition av att upplåta kolonilotter/-områden med utgångspunkt i att erbjuda stadens invånare möjlighet till rekreation och fritidsodling i gröna miljöer runt om i staden. I Landskrona finns bl.a. Sveriges äldsta bevarade koloniområde Citadellområdet, som ligger centralt och vackert inbäddat på vallgravarna runtom det medeltida slottet.
Staden tog för en tid sedan fram en särskild handlingsplan för stadens koloniområden. Handlingsplanen beskriver syftet med användningen av koloniområdena och presenterar en framtida bild av t.ex. VA-situation, tillåten byggnation, avtalsförhållande m.m. Staden eftersträvar att ha välskötta koloniområden som används för rekreation och trädgårdsodling.
Utövning av tillsyn och uppföljning i linje med handlingsplanen är ett pågående arbete.
