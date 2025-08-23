Kolonialmedarbetare till dagligvaruhandeln

Personalkompetens I Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-08-23


Visa alla jobb hos Personalkompetens I Sverige AB i Stockholm

Vi söker en kolonialmedarbetare till vår butik i Stockholm
Vi erbjuder en mycket fin stor premiumbutik som ligger steget före i både sortiment och butiksmiljö har hög trivselnivå både bland personal och kunder butiken omsätter ca 200milj.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet på kolonial och är hungrig och har stort intresse att utveckla dig vidare i yrkesrollen , du är en glad trevlig rapp person som kan vara med att förse våra kunder med en fin kolonialavdelning då är du välkommen med din cv till oss vi berättar mer till dig om butiken vid en eventuell intervju

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: ks@kompetentpersonal.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Personalkompetens i Sverige AB (org.nr 556910-0190)

Jobbnummer
9472647

