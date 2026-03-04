Kollegor sökes till tillsyn av säkerhetsskydd och samhällsskydd
Transportstyrelsen / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-03-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som medarbetare får du vara med och påverka vårt viktiga uppdrag för att göra Sverige säkrare - på riktigt. Vi har ett positivt klimat där vi utvecklas, samarbetar och stöttar varandra i våra arbetsuppgifter och vi har roligt!
I arbetet ingår att bedriva tillsyn, delta i ärendehandläggning och samverka internt inom myndigheten och externt med andra tillsynsmyndigheter. Tillsynen består till stor del av kvalificerat utredningsarbete vilket ställer krav på förmågan att uttrycka sig i skrift. Tillsynen kan medföra resor i hela Sverige. En viktig del av vårt uppdrag är också att agera vägledande gentemot våra tillsynsobjekt.
Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, både kontinuerlig och specialiserad, utifrån verksamhetens behov och egna önskemål på inriktning. Beroende på din bakgrund så kommer du att få bidra där dina styrkor och erfarenheter kommer bäst till nytta. Så har du en önskan om att jobba med säkerhetsskydd och samhällsskydd så finns det goda möjligheter att vidareutbilda dig. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av nyfikenhet, utmaningar och samarbete. Vi trivs med att arbeta i team och stöttar varandra i stort och smått med sikte på att uppnå vårt uppdrag för att göra Sverige säkrare.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- bidra med din expertis i ärenden inom ramen för Transportstyrelsens roll som sektorsansvarig tillsynsmyndighet över transportsektorn inom säkerhetsskydd och samhällsskydd
- bedriva tillsyn över verksamhetsutövarnas efterlevnad av säkerhetsskyddet samt samhällsskyddet
- arbeta med extern vägledning
- samverka med andra tillsynsmyndigheter
- delta i övriga uppdrag inom sektionen.
Du måste ha
- relevant universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom för tjänsten lämpligt området eller annan eftergymnasial utbildning kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
- arbetslivserfarenhet av fysisk säkerhet och/eller personalsäkerhet enligt definitionen i Säkerhetsskyddslagen
- mycket god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på svenska
- god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på engelska
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
- erfarenhet av transportsektorn
- aktuell arbetslivserfarenhet av säkerhetskyddsarbete med exempelvis säkerhetskyddsanalyser
- erfarenhet av det svenska krisberedskapssystemet.
Vi vill att du är en säkerhetsmedveten person med personliga egenskaper som:
- är analytisk, löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö
- är resultatorienterad, kan leverera med god kvalitet även under tidspress
- är flexibel, har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
- har god pedagogisk förmåga, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Tomas Åström, 010-495 3340 tomas.astrom@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-2174.
Vi behöver din ansökan senast den 25 mars 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-2174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9776625